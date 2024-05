Telefonata all’Inter: il Chelsea offre 30 milioni

Nerazzurri a caccia di un altro grande colpo in attacco, occhio perché questa volta la proposta può arrivare direttamente dalla Germania

Al netto dell’arrivo di Mehdi Taremi, centravanti che approderà ad Appiano a inizio luglio a parametro zero, l’intenzione di Marotta e Ausilio è quella di accogliere alla propria corte in estate un’altra pedina offensiva, una seconda punta dotata di grande estro e fantasia nello specifico.

Sì, resta quello di Albert Gudmundsson il nome finito negli scorsi mesi in cima alla lista delle preferenze del club di Viale della Liberazione. Chiaro che ci sarà però da fare i conti con la concorrenza di Juventus, Napoli e Milan (senza dimenticare alcune squadre militanti quest’oggi nel campionato di Premier League). Di 30-35 milioni di euro la valutazione che ne fa il Genoa del proprio gioiellino. Al tempo stesso, però, occhio a un’altra ipotesi, quella che ai nerazzurri possa venir offerto a breve Chris Fuhrich, seconda punta ora in forza allo Stoccarda messosi in grandissima evidenza in questa stagione e quindi chiamato all’addio in estate, salvo clamorosi ribaltoni naturalmente.

Fuhrich, occhio alla proposta in sede Inter: nel frattempo c’è già il Chelsea in avanti

È quello di Chris Fuhrich uno di quei nomi che potrebbero finire per trovar posto in sede Inter tra sole poche settimane.

L’ala sinistra, convocata nell’ottobre scorso nella Nazionale tedesca maggiore, è infatti riuscito a rendersi protagonista di una stagione a dir poco invidiabile, tanto da meritarsi anche il rinnovo con lo Stoccarda sino a giugno 2028. Già 9 le reti messe a registro in quest’annata dal classe ’98, otto di queste racimolate nel campionato di Bundesliga, senza dimenticare i 7 assist forniti in questa stessa competizione. Duttilità ed estro. Queste le migliori abilità possedute dall’ex Shalke 04, in grado di indossare anche le vesti di seconda punta.

Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Lipsia. Queste, intanto, le maggiori società che hanno messo per inciso il nome dell’esterno d’attacco 26enne sul proprio taccuino. Non solo, in queste ultime settimane si è fatto avanti per il calciatore anche qualche altra big d’Europa, Chelsea in particolar modo. Proprio i Blues appaiono infatti in pole nella corsa per l’attuale numero 27 dello Stoccarda, a tal punto che – facendo riferimento alla notizia lanciata dal portale ‘Kicker’ – la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Mauricio Pochettino appare pronta a riporre sul tavolo del sodalizio tedesco un’offerta da 30 milioni di euro per lo stesso Fuhrich.