Il Football director della Juventus si è già mosso in maniera concreta per mettere le mani sull’attaccante, anticipando la concorrenza dei nerazzurri

Giuntoli è al lavoro per la Juventus che verrà. Accordatosi con Thiago Motta per il dopo Allegri, ora il Football director bianconero è focalizzato sul calciomercato. Tra gli obiettivi c’è anche un attaccante, per la precisione una seconda punta vista l’uscita di Moise Kean.

A Giuntoli piace molto Albert Gudmundsson, con Frendrup i due calciatori del Genoa che ha seguito con maggiore attenzione in questa annata attraverso anche i propri scout. Stando a ‘Sky Sport’, il dirigente della Juve si è già mosso in maniera concreta per mettere le mani sull’islandese, anticipando la concorrenza che include pure l’Inter. Sul piatto i cartellini di Miretti e Barrenechea, due profili che non rientrano nei piani futuri. Il primo ha il gradimento del ‘Grifone’, ma è da capire se l’operazione così impostata possa o meno avere sviluppi nelle prossime settimane.

Anche i nerazzurri vogliono portare a termine l’affare Gudmundsson (16 gol finora) coinvolgendo delle contropartite tecniche, in modo da abbassare l’esborso economico. Ricordiamo che i liguri partono da una richiesta di 40 milioni di euro.

Il calciatore che l’Inter mette o che è pronta a mettere sul tavolo è Mattia Zanotti, laterale destro quest’anno in prestito al San Gallo. Ma attenzione pure a Satriano, autore di un’ottima stagione col Brest in Ligue 1, e ai fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, due candidati pure al ruolo di quinta punta essendo cresciuti entrambi nel vivaio interista.

🗣#Ausilio a ‘Libero’ tra mercato e i rinnovi, su tutti quello di Simone #Inzaghi: “Oggi l’#Inter, se il campionato ricominciasse la prossima settimana, sarebbe competitiva, forte e in grado di affrontarlo. Il rinnovo del mister sarà una formalità” pic.twitter.com/0LvFXJxcSr — Interlive (@interliveit) May 8, 2024

Gudmundsson, il pericolo maggiore rimane la Premier

Sempre ‘Sky Sport’ dà però il Napoli avanti a tutte per Gudmundsson, anche se gli azzurri sono piuttosto coperti davanti: ci sono Simeone e Raspadori, c’è ancora Osimhen. Difficilmente rimpiazzeranno il nigeriano con l’islandese, molto se non tutto dipenderà poi dal nome dell’allenatore.

La rivale principale per Gudmundsson, a nostro avviso, rimane la Premier League. Tottenham e non solo, perché l’attaccante vanta più di un estimatore nel massimo campionato inglese. Da dove, a conti fatti, potrebbe verosimilmente arrivare la proposta più convincente per il Genoa, come accaduto a gennaio per Dragusin. Staremo a vedere.