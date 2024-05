L’agente incontra il top club: 130 milioni e sì Inter per Lautaro

Il capitano nerazzurro è ancora in scadenza a giugno 2026, con ingaggio di circa 6 milioni netti a stagione più bonus

Lautaro non ha ancora rinnovato il contratto e, nonostante le rassicurazioni di Ausilio, ciò mantiene aperto lo scenario di una possibile quanto clamorosa cessione.

A chi potrebbe essere venduto Lautaro? ‘TopCalcio 24’ ha rilanciato ieri sera la pista che porta al Paris Saint-Germain. A breve il suo agente Camano incontrerà a Parigi la dirigenza transalpina per discutere del rinnovo contrattuale di Hakimi, l’altro suo illustre assistito. Questo summit all’ombra della Tour Eiffel viene visto come l’occasione ideale per affrontare anche l’argomento Lautaro. Un calciatore che, a quanto pare, piace molto a Luis Enrique e al Ds Campos, chiamato a rinforzare di nuovo l’attacco con un nome pesante considerato l’addio di Kylian Mbappe.

Va ancora capito su che tipo di calciatore vuole davvero puntare il PSG per rimpiazzare Mbappe, dato che negli ultimi giorni è stata rilanciata con forza la candidatura di Kvaratskhelia, mentre qualche settimana fa – perlomeno qui in Italia – è stato accostato ai parigini il partner d’attacco del capitano nerazzurro, vale a dire Marcus Thuram.

In studio, a proposito di Lautaro-Psg, si è discusso anche di cifre e del fatto che il sì dell’Inter possa arrivare qualora venissero proposti 130 milioni di euro per il cartellino.

Allo stato attuale, comunque, il prolungamento con l’Inter rimane l’opzione più concreta e plausibile per il futuro del classe ’97, che si appresta a vincere la classifica capocannonieri di Serie A. Venerdì scorso, in casa del Frosinone, l’ex Racing è tornato al gol dopo oltre due mesi.

🔥Pasquale Bruno a @tvplayofficial attacca il capitano dell’#Inter

“È come #Chiesa, non è un fuoriclasse ma un buon attaccante. Quando l’Inter ha avuto bisogno di lui in Europa, #Lautaro non ha inciso”. pic.twitter.com/dXQPZAP5YR — Interlive (@interliveit) May 11, 2024

Lautaro-Inter, intesa a metà strada per il rinnovo

L’accordo tra Zhang e Pimco, che consentirà al presidente interista di restare in sella liquidando Oaktree, dovrebbe in un certo senso ‘sbloccare’ la pratica rinnovi. Da quello di Barella, il più prossimo, a quello di Simone Inzaghi, passando appunto per quello del numero 10.

Lautaro e club devono trovare un punto di incontro tra la richiesta di 10 milioni a stagione e l’offerta che si aggira sugli 8 milioni. Possibile un’intesa sui 9 milioni di euro con bonus, con la nuova scadenza che verrebbe fissata a giugno 2029. Col nuovo accordo, il ventiseienne di Bahia Bianca diventerebbe il calciatore più pagato della rosa e dell’intera Serie A.