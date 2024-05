Il vice Ds nerazzurro: “Si sta valorizzando tantissimo ed è uno dei due-tre nomi che seguiamo con attenzione”

Baccin ha parlato a ‘Sky Sport’ ufficializzando gli arrivi a zero di Zielinski e Taremi: “Siamo orgogliosi del fatto che ci abbiano scelto. Questo è un gruppo che ha fatto molto bene, per cui ci sarà da toccare la rosa il meno possibile”.

Il vice Ds dell’Inter si è esposto anche su Bento, obiettivo numero uno per l’eredità di Sommer: “Siamo assolutamente contenti dei portieri che abbiamo avuto in questa stagione, ma in ottica futura lui è uno dei nomi che stiamo valutando e che stiamo osservando da vicino. Si sta valorizzando tantissimo, però adesso è un po’ prematuro parlarne in maniera approfondita. Certamente è uno dei 2-3 portieri giovani di prospettiva che seguiamo con attenzione”.

Anche Baccin ha professato grande ottimismo sui rinnovi di Inzaghi, Barella e, soprattutto, Lautaro: “Ci sono dei numeri da sistemare, tuttavia quando si parte da rapporti così solidi e le volontà comuni, problemi non ce ne saranno“.