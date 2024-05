Rompe con la Fiorentina: all’Inter per 20 milioni

Alzare il livello della rosa: è questa la parola chiave in casa Inter per la prossima stagione. E uno dei colpi in entrata potrebbe arrivare dalla Fiorentina di Italiano.

La stagione si avvia alla conclusione e in casa Inter è arrivato il momento di fare tutte le valutazioni del caso. I due obiettivi principali, ovvero le vittorie di campionato e Supercoppa, sono stati raggiunti, ma di certo i nerazzurri si aspettavano un cammino diverso in Champions League. L’uscita contro l’Atletico Madrid ha confermato la necessità di rendere ancora più competitiva la rosa se si vuole puntare a vincere anche in Europa.

Per questo motivo già dai prossimi giorni Marotta si metterà al lavoro per individuare i giusti rinforzi da regalare a Simone Inzaghi durante il calciomercato estivo. E un’occasione potrebbe arrivare alla Fiorentina. Stando a quanto riferito da SportMediaset, il giocatore ha ormai rotto con il club di Commisso e i nerazzurri sembrano pronti a sfruttare l’occasione.

Calciomercato Inter, rompe con la Fiorentina: colpo da 20 milioni

Marotta nelle prossime settimane lavorerà su due fronti: trovare giocatori talentuosi all’estero, ma anche individuare rinforzi che conoscono molto bene il nostro campionato. Quest’ultimo è un passaggio fondamentale per accelerare l’inserimento negli schemi di Inzaghi ed essere pronti già per le prime giornate di Serie A.

E tra i giocatori che ormai conoscono alla perfezione il calcio italiano c’è sicuramente Martinez Quarta. Il difensore argentino non ha intenzione di rinnovare con la Fiorentina per approdare in una big in questo calciomercato. Secondo le ultime informazioni di calciomercato, sul centrale c’è il forte interesse del Napoli. Ma non possiamo escludere che gli agenti decidano di offrirlo a Marotta considerando la stima dei nerazzurri verso il difensore.

Poi bisognerà capire la reale volontà da parte dell’Inter di spendere una cifra di 20 milioni di euro per un giocatore che non è assolutamente in cima alla lista dei desideri.

Calciomercato Inter: il primo obiettivo in difesa è Buongiorno

Come precisato in precedenza, Martinez Quarta non è il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare la difesa. Il primo obiettivo resta Buongiorno del Torino. Marotta già nelle prossime settimane potrebbe fare un tentativo con Cairo per capire la fattibilità di una operazione che già da oggi si preannuncia non facile. La richiesta è sui 35/40 milioni.

Naturalmente se i contatti con i granata per il centrale classe 1999 non dovessero andare a buon fine, l’Inter sarebbe costretta a valutare altri profili. E in quel caso Martinez Quarta potrebbe diventare un’idea.