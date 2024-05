Un altro colpo dell’Inter: 65 milioni di euro, affare ai dettagli

Chiuso il passaggio da Zhang a Oaktree, l’Inter ricomincia a guardare al calciomercato. Una operazione è ormai alle battute conclusive

Da Zhang a Oaktree, a breve l’Inter tornerà con decisione sul mercato. La priorità era e rimane il portiere, il vice Sommer con Bento sempre in cima alla lista.

Ma con il mercato si intende anche i rinnovi, da Lautaro passando per Inzaghi fino a quello di Nicolò Barella.

La stagione dell’Inter è stata sicuramente competitiva considerando lo Scudetto e la Supercoppa, ma poteva essere ancora migliore se si riusciva ad andare avanti in Champions League e Coppa Italia. Due flop che pesano nel resoconto generale dell’annata e confermano la necessità di rendere la rosa maggiormente competitiva. Quindi l’obiettivo di Marotta è quello di blindare le pedine fondamentali per lo scacchiere di Inzaghi e poi portare a Milano giocatori di qualità.

Calciomercato Inter: Barella a un passo dal rinnovo. Investimento da 65 milioni

Tra i calciatori imprescindibili per il tecnico nerazzurro c’è sicuramente Barella. Le ultime indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’ parlano ormai di un accordo quasi trovato tra il centrocampista sardo e l’Inter per il rinnovo del contratto. Il prolungamento dovrebbe arrivare fino al 2029 a circa 6 milioni e mezzo a stagione. Si tratterebbe di un investimento complessivo da 65 milioni. Siamo ai dettagli.

Un investimento sicuramente importante per i nerazzurri, ma necessario per consentire ad Inzaghi di avere un calciatore fondamentale per il suo modo di giocare. La trattativa, come detto, è a buon punto e la fumata bianca dovrebbe arrivare poco dopo la conclusione della vicenda societaria.

L’Inter riparte da Barella

Se il futuro di Lautaro attualmente resta in forte bilico, quello di Barella è ormai deciso. Il centrocampista sardo è destinato ad essere una vera e propria bandiera per il club nerazzurro. Con un rinnovo fino al 2029, infatti, la sua esperienza con questa maglia potrebbe diventare decennale (è arrivato a Milano dal Cagliari nel 2019).

La trattativa è a buon punto ed entrambe le parti sperano di poter arrivare ad una fumata bianca in davvero poco tempo. La nuova Inter di Oaktree è pronta a ripartire da Barella.