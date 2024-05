Inter a Oaktree, primo affare chiuso: 3 milioni a stagione

Per l’Inter è arrivato ormai il momento di pensare al futuro. A pochi giorni dal comunicato ufficiale, Oaktree ha chiuso il primo affare.

La nuova Era per l’Inter è iniziata. Nonostante per l’insediamento ufficiale bisognerà aspettare ancora qualche settimana, Oaktree si è già messa al lavoro per programmare il futuro del club nerazzurro. La parola d’ordine del fondo americano è quella di continuità. Per questo motivo si andrà avanti con lo stesso staff dirigenziale e tecnico degli ultimi anni. Ma non mancheranno novità in casa interista.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’Inter ha ormai chiuso il primo colpo dell’era Oaktree. Affare da 3 milioni di euro e presto è attesa l’ufficialità. Naturalmente è solo una delle diverse novità che ci saranno in casa Inter a partire dal nome del nuovo presidente. Ma per questo si dovrà aspettare ancora un po’ di tempo.

Inter: Oaktree piazza il primo colpo, affare da 3 milioni

L’era Suning e Zhang in casa Inter è ormai terminata. I problemi economici della proprietà cinese hanno portato Oaktree ad escutere il pegno e diventare proprietaria dell’Inter. Il passaggio di maggioranza porterà alcune novità per quanto riguarda il centro allenamento del club nerazzurro.

Il fondo americano, infatti, ha deciso di rimuovere tutti i riferimenti relativi alla vecchia gestione dal centro di Appiano Gentile e, di conseguenza, anche la denominazione Suning Training Center. La sponsorizzazione sarà sostituita da BPER, banca che è già partner commerciale dei nerazzurri. Si parla di un accordo di circa 3 milioni a stagione e l’ufficialità è attesa nei prossimi giorni. Confermato, invece, il ricordo di Angelo Moratti.

Il cambio di denominazione del centro di Appiano Gentile è solo il primo di alcune novità che riguarderanno l’Inter. Tra queste ci sarà anche il presidente. Il nome di Marotta è sempre quello in pole position, ma attenzione anche al profilo di Zanetti. Una decisione che sarà presa solamente a ridosso del primo Consiglio di amministrazione della nuova era.

Ma non è finita qui. In futuro potrebbero essere definite nuove sponsorizzazione oltre che sarà nominato il nuovo presidente che prenderà il posto di Zhang.