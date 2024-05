L’annuncio in diretta: “Marotta presidente dell’Inter”

Nuove ed inaspettate dichiarazioni in arrivo che hanno a che fare questa volta con l’attuale AD del club meneghino, a Milano da dicembre 2018. Tutto quello che c’è da sapere

È ufficialmente incominciata l’era Oaktree in casa nerazzurra. A partire già dai giorni scorsi è stata infatti la stessa società fondata nel 1995 e specializzata in strategie di investimento ad acquisire il totale controllo sull’Inter, club che così facendo cambierà qualcosina non soltanto in termini di rosa, ma anche e soprattutto a livello dirigenziale. E non solo.

Non a caso, quel che è ormai certo è che sarà proprio il centro sportivo della squadra neo Campione d’Italia a subire le prime modifiche, con la seconda casa della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi che a partire già dalle prossime settimane non si chiamerà più ‘Suning Centre’, ma assumerà ben presto un altro nome.

Intanto, un’altra ipotesi di cui si è tanto sentito parlare nei giorni scorsi, è quella che possa essere proprio Beppe Marotta, attuale Amministratore Delegato del club meneghino, ad assumere in futuro le vesti di nuovo presidente dell’Inter. Uno scenario, questo, su cui ha avuto tempo e modo di soffermarsi a lungo anche Fabio Santini, giornalista di ‘Telenova’ che si è così espresso sulla questione una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play: “Per me da qui ad un numero ragionevole di mesi #Marotta sarà il nuovo presidente di #Inter“.