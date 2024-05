“Come Zhang”: svolta Inter, deciso il nuovo Presidente

L’Inter sembra avere ormai deciso il nuovo presidente. Le ultime indiscrezioni parlano di nessun vero cambiamento rispetto all’era Zhang.

In casa Inter c’è tanta attesa per scoprire il nuovo presidente. La nomina definitiva molto probabilmente avverrà a metà giugno durante il primo consiglio di amministratore. In questi giorni abbiamo avuto diverse indiscrezioni. Si è parlato molto di Marotta e Zanetti come successori di Zhang.

E in questo sabato è direttamente La Gazzetta dello Sport a fare il punto sul futuro presidente dell’Inter. L’idea che sta prendendo piede è quella di una gestione molto simile alla precedente. Quindi Marotta come figura di riferimento e di garanzia per Oaktree, ma non numero uno. Per questo ruolo il fondo americano sembra avere idee differenti. Ma per avere certezze bisognerà aspettare ancora qualche settimana visto che il Consiglio di amministrazione deve essere convocato.

Presidente Inter: la scelta di Oaktree

Marotta e Zanetti resteranno delle figure di garanzia per i tifosi in questa nuova Inter, ma nessuno dei due molto probabilmente ricoprirà il ruolo di presidente. E’ questa la novità di oggi per quanto riguarda il club nerazzurro. Oaktree vorrebbe affidare la carica di numero uno ad un uomo di fiducia.

Una scelta simile a quella fatta da Suning con Zhang. Per questo motivo l’ipotesi che sta prendendo piede è quello di un presidente destinato a non vivere a Milano. Sui nomi ad oggi c’è il massimo riserbo, ma non è da escludere che la scelta ricada su profili come Alejandro Cano e Katherine Ralph, che in questo momento sono il tramite del fondo americano con la dirigenza nerazzurra. Naturalmente per avere certezze bisognerà aspettare qualche giorno visto che il consiglio di amministrazione non è stato convocati.

Una scelta che non sembra convincere i tifosi considerando anche quanto successo con Zhang. Ma la presenza di Marotta dovrebbe rappresentare una sorta di garanzia sull’impegno di Oaktree per l’Inter almeno per questa stagione.

Inter: prima il presidente, poi il mercato

La nomina del presidente rappresenterebbe il prossimo passaggio della nuova era. La Gazzetta dello Sport odierna conferma che per il momento Marotta e Antonello possono solo svolgere attività di ordinaria amministrazione. Solo dopo il consiglio di amministrazione dovrebbe arrivare il via libera per rinnovi e sponsorizzazioni.

Cda che dovrebbe essere convocato entro la metà di giugno. Si attende solo questo passaggio per far partire ufficialmente l’avventura di Oaktree come proprietario dell’Inter.