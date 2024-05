‘Scambio’ con Arnautovic, Inzaghi ha dato il via libera

Arnautovic nel prossimo calciomercato potrebbe lasciare l’Inter. Inzaghi ha dato il via libera alla sua cessione a questa condizione

Quella contro il Verona potrebbe essere stata l’ultima doppietta di Arnautovic con la maglia dell’Inter. Arrivato in estate dal Bologna, l’austriaco, anche a causa di qualche infortunio, in questa stagione non ha mai trovato la giusta continuità. Da qui la decisione di valutare la possibilità di non continuare insieme la prossima stagione.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi avrebbe dato il via libera ad una partenza di Arnautovic nel prossimo calciomercato, ma ad una sola condizione. Il tecnico piacentino acconsentirà all’addio dell’austriaco solo se arriverà un giocatore al suo posto. Per questo motivo Marotta si è subito messo al lavoro per accontentare il proprio allenatore e consentire anche all’ex Bologna di andare a disputare una stagione diversa dall’ultima dove il minutaggio è stato davvero inferiore alle aspettative.

Calciomercato Inter: addio Arnautovic, chi arriva al suo posto

Arnautovic era arrivato all’Inter con l’obiettivo di riscattare la sua prima esperienza in nerazzurro e dare continuità all’ottima stagione fatta con la maglia del Bologna. L’austriaco, però, non ha mai trovato molto spazio (anche a causa degli infortuni ndr) e questo ha reso l’annata ancora più complicata di quanto previsto. Per questo motivo il suo entourage ha iniziato a valutare con attenzione la possibilità di lasciare Milano e trasferirsi in Arabia. Le offerte non mancano e già nei prossimi giorni le trattative potrebbero entrare nel vivo.

La cessione dell’austriaco sarebbe avvallata da Inzaghi ad una sola condizione: al suo posto deve arrivare Gudmundsson dal Genoa. L’attaccante del Grifone in un’intervista a Sportweek nei giorni scorsi ha aperto ad una permanenza nel nostro campionato e i nerazzurri presto potrebbero sedersi ad un tavolo con il Grifone per capire meglio la fattibilità di questa operazione.

Per far partire l’islandese dal Genoa chiedono 40 milioni di euro. Una cifra elevata per i nerazzurri, che puntano ad abbassare il cash inserendo una o due contropartite tecniche. Sono diversi i giovani che potrebbero interessare ai liguri (a partire da Sebastiano Esposito), ma bisognerà capire la volontà del Grifone ad accettare anche giocatori e non solo soldi nell’operazione Gudmundsson.

Non solo l’Inter su Gudmundsson

L’Inter da tempo segue Gudmundsson, ma non è l’unica squadra che avrebbe messo nel mirino l’islandese in vista della prossima stagione. Sul giocatore ci sarebbero anche Juventus, Napoli e diversi club di Premier.

Per questo motivo Marotta vorrebbe accelerare, ma serve prima l’ok di Oaktree (ancora non è arrivato ndr). La speranza dell’ad è che possa giungere il prima possibile per intavolare la trattativa con il Genoa e anticipare la concorrenza.