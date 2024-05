VIDEO – Inzaghi arrivato in sede per l’incontro con i vertici di Oaktree

Il tecnico piacentino e la restante parte della dirigenza dell’Inter sono da poco entrati nel quartier generale nerazzurro per discutere di determinate dinamiche legate al futuro del club

È giunto quel momento. Di fatto, anche Simone Inzaghi potrà finalmente conoscere i vertici di Oaktree, col tecnico nerazzurro che è da poco entrato nella sede dell’Inter proprio per poter instaurare nuovi dialoghi in prima persona con Kathrine Ralph e Alejandro Cano, rispettivamente manager delle strategie globali per la parte legale e capo delle strategie globali di questo stesso fondo americano.

A tal proposito, sarà proprio quest’ultimo a confrontarsi in maniera assidua con l’ex allenatore biancoceleste, alla guida del club meneghino dall’estate del 2021. Lo stesso Simone Inzaghi si è detto entusiasta negli scorsi giorni di conoscere il nuovo garante della nota azienda californiana, proprio in virtù delle buone sensazioni lanciate nelle settimane passate dal manager catalano, perfettamente in grado di esprimersi in italiano grazie ad alcuni studi effettuati in passato.

Detto, fatto, col tecnico piacentino che potrà d’ora in poi discutere in prima linea delle dinamiche legate al futuro della società di Viale della Liberazione, proclamatasi Campione d’Italia al termine della stagione in formato 2023-24 dopo aver compiuto una vera e propria cavalcata da urlo. Presente anche il Ds Piero Ausilio e la restante parte della dirigenza nerazzurra a quest’incontro.