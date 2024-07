Buone notizie da Appiano su Acerbi: le ultime

Acerbi è al rientro dall’operazione per la pubalgia che lo ha tormentato nella passata stagione fino a fargli saltare l’Europeo

Buone notizie da Appiano su Francesco Acerbi, mai in gruppo in questa prima fase di ritiro. Come noto, il difensore dell’Inter è al rientro dall’operazione effettuata per guarire dalla pubalgia che lo ha tormentato nella passata stagione fino a fargli saltare l’Europeo in Germania.

A meno di sorprese tra oggi e domani il classe ’88 svolgerà la prima seduta insieme ai compagni da quando è iniziato il ritiro in quel di Appiano Gentile, ora BPER Training Centre. Le prime dieci il centrale lombardo le aveva svolte tutte a parte, poiché in recupero dall’intervento di inizio giugno.

Inzaghi farà ancora affidamento sull’ex Lazio, il cui contratto scade a giugno 2025. Al momento non è previsto l’acquisto di un nuovo centrale – nelle scorse ore è stato proposto Bade del Siviglia – per cui resta il titolare della linea a tre interista, con de Vrij prima alternativa.