Inzaghi batte i pugni: vuole a tutti i costi la stella della Serie B

La volontà di Simone Inzaghi è chiara: richiesta di mercato all’Inter, vuole subito in nerazzurro la stella della Serie B

Simone Inzaghi si è più volte detto convinto della forza della sua Inter. E da due anni a questa parte, i risultati non possono che dare ragione al tecnico di Piacenza. Una finale di Champions e lo Scudetto, il ventesimo, che ha portato sulle maglie nerazzurre la tanto bramata seconda stella.

Ma adesso tutto o quasi è proiettato in sede di calciomercato dove le idee, in casa Inter, rimangono chiarissime. E così che la possibilità di rinforzare la già competitiva rosa potrebbe concretizzarsi in ogni reparto. È successo tra i pali con Martinez, a centrocampo con Zielinski ed in attacco con Taremi. Adesso la difesa può essere il prossimo obiettivo nei piani dei vertici nerazzurri. La lungimiranza era e rimane uno dei punti di forza di Beppe Marotta, tra i dirigenti più preparati e di maggiore esperienza del panorama internazionale.

Lo si è visto, per anni, dalle operazioni di mercato che l’attuale presidente nerazzurro ha messo nero su bianco trasformando l’Inter in una corazzata quasi imbattibile. E così la storia non cambierà, con Marotta che sarebbe pronto ad accontentare Inzaghi arrivando a pescare uno dei talenti più cristallini del calcio italiano direttamente in Serie B. Il tecnico piacentino ha mostrato grande interesse e così uno dei prodigi del campionato cadetto potrebbe finire per vestire subito la maglia dei campioni d’Italia.

Dalla B all’Inter: Marotta lo regala a Inzaghi

Tra le priorità dell’Inter vi è l’idea di completare una difesa già fortissima. Si guarda alle seconde linee, a talenti che in un futuro non troppo lontano potrebbero diventare protagonisti agli ordini di Simone Inzaghi. In tal senso il ruolo di vice Bastoni è scoperto e potrebbe venire presto occupato da un gioiello protagonista in cadetteria.

In Serie B, con la maglia della Sampdoria, il giovane Giovanni Leoni ha dimostrato delle doti decisamente fuori dal comune. Classe 2006, è diventato il secondo debuttante più giovane della Serie B. Un record che dice tanto del ragazzo, di enorme talento e che ha appena 17 anni. Un colpo in prospettiva che Simone Inzaghi vorrebbe a tutti i costi, convinto delle doti di Leoni, anche se non come vice Bastoni… In scadenza nell’estate 2027 con i blucerchiati, il difensore è parecchio apprezzato dai dirigenti dell’Inter.

In questo momento, però, la dirigenza di Viale della Liberazione non ha tutta questa fretta di affondare il colpo. Di tempo, da qui a fine agosto, ce n’è eccome. E così Leoni resta un profilo prioritario, cerchiato in rosso sul taccuino di Marotta ma per il quale si attenderà evidentemente il momento giusto per tentare l’assalto definitivo con una proposta ufficiale da recapitare negli uffici del club ligure. Nell’ultimo anno in Serie B con la Sampdoria Leoni ha accumulato 12 presenze ed 1 gol in campionato.