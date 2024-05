“So cosa succederà”: addio all’Inter, Arnautovic all’attacco

Nuovo annuncio a sorpresa dell’attaccante austriaco, autore di una doppietta nell’ultimo turno di campionato andato in scena nello specifico al Bentegodi contro il Verona

Marko Arnautovic viaggia sempre più spedito verso l’addio in estate. Di fatto, proprio come svelato in anteprima da Interlive.it il 20 febbraio scorso, l’intera dirigenza meneghina punta a disfarsi tra soli pochi mesi dell’attaccante austriaco, che non ha rispettato le attese di inizio stagione.

La volontà del club di Viale della Liberazione è per l’appunto quella di sostituire l’ex Bologna con una nuova seconda punta in grado di saltar l’uomo. Quello di Albert Gudmundsson, in tal senso, il nome che piace più di tutti in casa Inter per l’attacco che verrà. Ciò nonostante, a essere uscito allo scoperto in queste ultime ore è stato proprio il classe ’89, che ha prontamente smentito le voci che lo vedono lontano dalla squadra di Simone Inzaghi in ottica futura.

Arnautovic: “Io via dall’Inter? Non mi è stato detto niente, sono i giornalisti che parlano troppo”

Una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘Sport Orf’, Marko Arnautovic si è così sbilanciato sul proprio futuro. Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante 35enne, rientrato a Milano poco meno di un anno fa dopo aver già indossato i colori nerazzurri nella stagione 2009-10, che ha poi portato alla conquista del Triplete targato Inter.

“Futuro? So benissimo cosa succederà e sono, perciò, completamente rilassato. I giornalisti parlano molto, soprattutto qui in Italia. Ho un contratto che mi lega a questa squadra anche per la prossima stagione e personalmente sono soddisfatto di quanto fatto vedere in quest’annata. Non mi è stato detto niente, né a me né a mio fratello (nonché suo agente, ndr). Ora è tempo di pensare all’Europeo, poi andrò in vacanza e mi preparerò per affrontare la prossima regular season con l’Inter”.