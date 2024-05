L’Inter ha scelto il nome del prossimo allenatore

Il cambio di proprietà sta portando l’Inter a proiettarsi al futuro. E uno dei primi passaggi è la scelta del nome del nuovo allenatore.

L’Inter inizia a programmare con attenzione il futuro. Conclusa l’operazione per prendere la maggioranza del club dalle mani di Zhang, Oaktree è al lavoro per garantire una squadra ai massimi livelli nei prossimi anni. Per farlo c’è bisogno di programmazione e il fondo americano non ha nessuna intenzione di far fallire l’obiettivo.

La strada per confermarsi in tutte le competizioni è lunga e tortuosa. Ma gli statunitensi sembrano essere intenzionati a rimanere per diverso tempo alla guida dei nerazzurri e per questo motivo devono iniziare a proiettarsi anche alle prossime stagioni. E per farlo hanno già scelto il nome del nuovo allenatore. Un profilo condiviso con Marotta e Ausilio e che avrà il compito di garantire un futuro roseo al club nerazzurro.

Inter: scelto il nuovo allenatore

Se per Simone Inzaghi le prossime settimane dovrebbero essere quelle del rinnovo, non sarà così per un altro tecnico della squadra nerazzurra. Stiamo parlando di Cristian Chivu. L’ex difensore ha intenzione di fare il salto tra i grandi e per questo motivo ha annunciato la sua decisione di lasciare la Primavera dell’Inter. Una decisione che ha portato Marotta, più precisamente il responsabile del settore giovanile Tarantino, a muoversi per cercare il sostituto giusto.

Alla fine la scelta sarebbe ricaduta su Andrea Zanchetta, fino alla scorsa stagione allenatore dell’Under 18. Toccherà all’ex centrocampista dare continuità al progetto iniziato in passato e magari formare dei giocatori per poi darli alla prima squadra. Si tratta di un lavoro non semplice, ma la fiducia della società nei suoi confronti è totale. Vedremo se sarà in grado di ottenere dei risultati simili a quelli di Chivu oppure no.

Per Chivu l’esperienza sulla panchina della Primavera è durata tre stagioni. Diverse le soddisfazioni tolte, ma ora è arrivato il momento di provare una esperienza tra i grandi. Ancora la squadra non è stata decisa, ma la volontà del romano è chiara.

Primavera Inter: si riparte da Zanchetta

Una promozione che è anche un riconoscimento importante al lavoro fatto dal tecnico con l’Under 18. Ora per lui una esperienza importante anche in vista di un ipotetico salto tra i grandi in futuro.