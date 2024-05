Lautaro-Inter, l’agente conferma tutto: la verità sulla clausola

Nuovo annuncio del rappresentante del Toro di Bahia Blanca, con l’ex Racing Club che nelle scorse ore ha detto sì all’offerta posta sul tavolo dai nerazzurri per il rinnovo

E’ tutto vero, il matrimonio tra Lautaro Martinez e l’Inter proseguirà anche in vista delle prossime stagioni. A differenza di quanto si era pensato negli scorsi giorni, con l’entourage dell’argentino arrivato a chiedere sui 12 milioni di euro a stagione, l’attuale Capitano e numero 10 della squadra ora guidata da Simone Inzaghi estenderà infatti la durata del proprio rapporto collaborativo con questa stessa formazione.

Ad aver preso in mano la situazione è stato infatti lo stesso classe ’97, che nelle scorse ore ha comunicato al proprio agente di essere intenzionato ad accettare l’offerta posta sul tavolo dal club di Viale della Liberazione, pari a 9 milioni di euro più bonus. Così facendo, dunque, le due parti sigleranno ben presto un nuovo accordo valido sino a giugno 2029, estendendo così la durata del proprio matrimonio di ulteriori tre anni.

A confermarlo è stato proprio il rappresentante del Toro di Bahia Blanca, che una volta intervistato dal giornalista argentino Cesar Luis Merlo si è lasciato andare a queste dichiarazioni: “Abbiamo raggiunto un principio d’accordo”. Parole inequivocabili, queste, che confermano quindi la notizia rimbalzata fuori nelle scorse ore. Un’altra novità è rappresentata dal fatto che non verrà inserita alcuna clausola rescissoria in questo nuovo accordo.

🚨Lautaro Martínez renovará con Inter hasta junio de 2029. “Hemos llegado a un principio de acuerdo”, según me confirma su agente Alejandro Camaño.

*️⃣Su contrato NO tendrá cláusula de salida. pic.twitter.com/sA0NQZgodI — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 31, 2024

Ammontano a 44, intanto, le presenze racimolate in questa stagione dall’attaccante 26enne al fianco della squadra neo Campione d’Italia, sodalizio per cui l’ex Racing Club è riuscito a mettere a referto 27 reti e 7 assist in questa stessa annata.