Rabiot all’Inter prende quota: svelate le cifre

Il futuro di Rabiot continua ad essere incerto. Da una parte la Juventus, anche su richiesta di Thiago Motta, spinge per rinnovare il contratto in scadenza a giugno del centrocampista transalpino. Dall’altra non mancano le opportunità per iniziare una nuova esperienza. Sono diverse le squadre pronte a prendere il francese a zero e tra queste è rispuntata anche l’Inter.

In realtà i nerazzurri a centrocampo sono completi. Ma, nonostante questo, Rabiot continua ad essere accostato all’Inter con continuità ed ora sono state svelate anche le cifre di questo trasferimento. Fumata bianca difficile per diversi motivi, ma il calciomercato estivo nella storia ci ha regalato sempre diverse sorprese. E se non arriverà il rinnovo con la Juventus, allora non possiamo escludere a priori che Marotta non farà un tentativo per il centrocampista.

Ad oggi non c’è nessuna trattativa attualmente in corso tra l’Inter e l’entourage di Rabiot, ovvero mamma Veronique. I nerazzurri in quel reparto sono completi soprattutto con l’arrivo di Zielinski. Nonostante questo, il francese continua ad essere accostato alla squadra allenata da Simone Inzaghi ed ora anche i bookmakers danno spazio al possibile trasferimento del transalpino a Milano in estate.

Rabiot-Inter: il colpo prende quota, le cifre

Attualmente il trasferimento a zero di Rabiot all’Inter durante il calciomercato estivo viene pagato da Sisal 2,75 volte la posta e 3 da Better. Una quota sicuramente molto bassa se si pensa ai veri obiettivi di Marotta. Per esempio Gudmundsson, primo nome di Inzaghi per l’attacco, è quotato a 3.50.

Poi troviamo Dybala a 5 e la coppia formata da Zirkzee e Chiesa a 6. Tutti nomi da tempo accostati all’Inter e che possono diventare in futuro obiettivi reali a differenza del transalpino.

Come ormai sappiamo, il mercato regala sempre sorprese e non possiamo escludere che Marotta possa bussare alla porta di Rabiot senza rinnovo con la Juventus. Ma per il momento il centrocampista non è assolutamente un obiettivo dei nerazzurri.

Calciomercato: Rabiot verso il rinnovo con la Juventus

Il matrimonio tra Rabiot e l’Inter difficilmente si farà anche perché il centrocampista è sempre più vicino a prolungare il contratto con la Juventus. I contatti con la mamma-agente vanno avanti ormai da tempo e l’arrivo di Thiago Motta sembra essere stato decisivo per la sua permanenza.

La fumata bianca è attesa nei prossimi giorni. Il futuro di Rabiot, quindi, sarà ancora alla Juventus almeno per un altro anno. Ma per i dettagli sul rinnovo bisognerà aspettare ancora un po’.