Un italiano Presidente dell’Inter: annuncio in arrivo

L’Inter è in attesa di conoscere il nuovo presidente. Il nome sarà svelato nella giornata di martedì durante il Cda. Si parla di un italiano.

Oaktree è pronta ad insediarsi ufficialmente in casa Inter. Nella giornata di martedì 4 giugno è in programma il primo consiglio di amministrazione della nuova era. Un appuntamento tanto atteso dai tifosi per un motivo molto preciso: in quella data sarà finalmente il presidente che prenderà il posto di Zhang.

Al momento non si hanno particolari certezze. Le ipotesi di Marotta e Zanetti sembrano essere passate in secondo piano, ma non si possono escludere a priori considerando che le riflessioni da parte del fondo americano sono ancora in corso. Nelle ultime ore le ultime voci parlano di un numero uno italiano. Ricordiamo che il nuovo presidente dell’Inter dovrà principalmente fare da collante tra il fondo americano e la dirigenza nerazzurra.

Presidente Inter: ipotesi italiano, atteso l’annuncio

Non si hanno per il momento delle certezze su chi sarà il presidente dell’Inter. Nelle ultime ore, come detto, si parla molto di un italiano alla guida del club nerazzurro. Ma sul nome si preferisce mantenere il massimo riserbo considerando che le riflessioni sono ancora in corso e, quindi, bisognerà aspettare il 4 giugno per scoprire chi sarà il numero uno che andrà a prendere il posto di Zhang.

In caso di conferma di queste ultime indiscrezioni, il nome del nuovo presidente potrebbe essere quello di Carlo Marchetti. Il notaio fa già parte del consiglio di amministrazione dell’Inter in modo indipendente e farebbe parte degli uomini di fiducia di Oaktree. Una scelta sicuramente a sorpresa considerando che nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di scegliere un numero uno che vive lontano da Milano.

Ora, però, la situazione sembra essersi nuovamente capovolta e il nome di Marchetti, nato proprio nel capoluogo lombardo, è assolutamente in pole position. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere delle certezze su chi sarà il nuovo presidente dell’Inter.

Presidente Inter: sfuma l’ipotesi Marotta

Nonostante si parli di un presidente italiano, l’ipotesi Marotta sembra essere definitivamente sfumata. L’amministratore delegato avrà un ruolo centrale in questa nuova era dell’Inter, ma difficilmente lo vedremo in un ruolo diverso da quello che ormai ricopre da diverse stagioni.

Le riserve sul nome del nuovo presidente saranno sciolto solamente nella giornata di 4 giugno. E quindi non ci resta che aspettare ancora qualche ora per avere le prime certezze.