Nuovo Presidente Inter: scelta ‘interista’, una Bandiera del club

Entra nel vivo il lavoro di Oaktree. Nelle prossime ore un vertice con dirigenza e allenatore per fare il primo punto della situazione.

In attesa del consiglio di amministrazione che porterà Oaktree ad insediarsi ufficialmente, il fondo americano si è già messo al lavoro per iniziare a programmare il futuro del club. Le idee sono molto chiare e nelle prossime ore saranno svelate anche ai dirigenti e al tecnico Simone Inzaghi.

Nella giornata di domani, martedì 28 maggio, è in programma il primo vertice tra Oaktree, la dirigenza nerazzurra e lo stesso allenatore. Diversi i temi sul tavolo a partire dal rinnovo del tecnico. Ma si parlerà anche di linee guida per il prossimo mercato e del nome del nuovo presidente. Le ipotesi sul tavolo sono diverse. L’idea da parte del fondo americano è quella di affidare il ruolo ad un uomo di fiducia. Anche se non è assolutamente tramontata la pista di scegliere una bandiera del club per dare una sorta di garanzia ai tifosi.

Presidente Inter, c’è un nome in pole position

Nei giorni scorsi sono state diverse le voci sul nuovo presidente dell’Inter. Si è partiti da Marotta, si è proseguiti con Zanetti e, infine, ipotizzata la possibilità di affidare il ruolo ad un uomo di fiducia di Oaktree. Per il momento il fondo americano non ha assolutamente sciolto le riserve. L’idea è quella di aspettare il vertice di domani con la dirigenza e l’allenatore. Un primo incontro dove saranno svelate le proprie intenzioni e solo dopo si avrà un quadro più chiaro.

La pista che porta ad una soluzione interna come presidente dell’Inter non è assolutamente tramontata. Se alla fine opterà per una soluzione simile, il nome in pole position è quello di Javier Zanetti. L’ex capitano nerazzurro sembra avere ormai superato la concorrenza di Marotta, destinato comunque ad avere un ruolo centrale nella nuova era interista.

Questo sarà solo uno dei temi che verranno trattati nel primo vertice di Oaktree. Si discuterà, come detto, del rinnovo di Inzaghi e delle linee guida sul mercato. Quest’ultimo fondamentale per avere un quadro più chiaro di come si muoverà Marotta sia in entrata che in uscita.

Inter, Inzaghi si avvicina al rinnovo

Se sul presidente i dubbi saranno sciolti solamente nei prossimi giorni, non sembrano esserci intoppi per quanto riguarda il rinnovo di Simone Inzaghi. La trattativa per il prolungamento fino al 2027 è ormai impostata e, almeno di clamorosi colpi di scena, la firma è attesa a breve.

L’incontro tra Oaktree e il tecnico potrebbe rappresentare davvero la svolta per blindare il tecnico e iniziare a programmare con la solita attenzione le prossime stagioni.