Ancelotti lo ha bloccato, salta l’affare a zero dell’Inter

I nerazzurri rischiano seriamente di dire addio al colpo in difesa. Ora sì che la mossa dell’ex allenatore del Milan, fresco vincitore di un’altra Champions League, può costare carissimo a Marotta e Ausilio

Al netto degli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, attesi entrambi a Milano a inizio luglio a titolo prettamente gratuito, l’Inter ha ora bisogno di ridisegnare il proprio parco difensori in vista della prossima stagione. A giocare a sfavore dei nerazzurri sono infatti le età di Francesco Acerbi (operatosi lo scorso lunedì) e Stefan de Vrij sempre più in forte fase avanzata, chi più chi meno.

A tal proposito, l’intenzione di Marotta, Ausilio e soci è quella di regalare al tecnico Simone Inzaghi un nuovo centrale in grado di guidare la difesa. Quello di Alessandro Buongiorno, in tal senso, il profilo che piace più di tutti in casa nerazzurra per quella casella di campo, anche se in realtà è quello di Nacho Fernandez il nome che è tornato ad essere accostato al club meneghino in questi ultimi mesi, complice naturalmente l’accordo che lega il classe ’90 al Real Madrid sino al prossimo 30 giugno.

Vero, la squadra neo Campione d’Italia non ha ancora avanzato alcuna trattativa diretta con l’attuale Capitano dei Blancos, ma ha semplicemente incominciato a osservare la situazione legata al futuro di quest’ultimo, cosa non per nulla avvenuta anche nel corso della passata estate. Ed ecco che, intanto, ad aver interfacciato nuovi colloqui col calciatore è stato proprio Carlo Ancelotti, tecnico che ha di fatto provato a bloccare la partenza dell’esperto difensore 34enne.

Addio al Real Madrid, arriva il dietrofront di Nacho? Ancelotti ha chiesto allo spagnolo di non partire

Facendo riferimento a quanto riportato da ‘Marca’ in queste ultimissime ore, Carlo Ancelotti si è rivolto in prima persona a Nacho Fernandez nel tentativo di convincere quest’ultimo a difendere i colori del Real Madrid per almeno un’altra stagione, anche per via dell’importante stagione disputata dal giovane prodotto del vivaio dei Blancos, a difesa di questi colori da una vita.

Questa, dunque, la notizia che coinvolge inevitabilmente anche l’Inter, proprio in virtù dei rumors di mercato spuntati in questi ultimi mesi. Da capire ora se il classe ’90 non verrà meno alla richiesta avanzata dal proprio tecnico, oppure se deciderà di intraprendere una nuova esperienza a partire dalla prossima stagione. Ammontano a 45, per il resto, le presenze racimolate nell’annata volta da poco al termine dall’attuale numero 6, nonché Capitano, delle Merengues.