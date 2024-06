Asllani per l’erede di Dumfries: scambio alla pari

Prosegue la caccia dell’Inter per l’erede di Dumfries. La carta giusta potrebbe essere Asllani Possibile uno scambio con l’albanese

È tempo di guardare al calciomercato in casa Inter. Chiusa la vicenda societaria con il primo consiglio di amministrazione, è arrivato il momento di pensare a come rinforzare la squadra. Gli obiettivi sono diversi, ma prima ci deve essere qualche cessione per avere un ottimo gruzzoletto da reinvestire in entrata.

Tra i giocatori in partenza c’è sicuramente Denzel Dumfries. I nerazzurri proseguono la ricerca del sostituto e in queste ore è nata la possibilità di uno scambio alla pari con Asllani. Un club, infatti, potrebbe farsi avanti per il centrocampista albanese, proponendo un calciatore che nello scacchiere di Inzaghi andrebbe a ricoprire il ruolo lasciato vuoto dall’esterno olandese.

Difficile in questo momento capire se ci potrà oppure no essere la tanto attesa fumata bianca, ma è una opzione da seguire con attenzione.

Calciomercato Inter, nuovo colpo di Marotta: ecco l’erede di Dumfries

L’Inter lavora per trovare i giusti rinforzi da dare a Simone Inzaghi. Uno degli acquisti sarà un esterno di destra considerando la partenza di Dumfries. Contratto in scadenza nel 2025 e una richiesta di 5 milioni per rinnovare rendono molto difficile la conferma dell’olandese. Sono diversi i nomi per la sostituzione, ma in queste ore i nerazzurri sembrano essersi mossi per uno in particolare.

Stiamo parlando di Ndoye del Bologna. È un esterno alto, ma all’occorrenza potrebbe ricoprire anche il laterale nel 3-5-2. Un nome che sembra stuzzicare molto i nerazzurri. L’ostacolo? La valutazione del club rossoblu. I felsinei non hanno intenzione di scendere sotto i 25 milioni di euro. In alternativa il ds Sartori potrebbe proporre uno scambio alla pari con Asllani, ma al risposta dei nerazzurri sarebbe negativa.

La trattativa per Ndoye, comunque, non sembra essere destinata a fermarsi e nelle prossime settimane si avrà un quadro molto più chiaro. Arrivare ad un compromesso non sarà semplice per diversi motivi, ma Marotta proverà a convincere Sartori a far partire il calciatore ad una cifra inferiore rispetto a quella richiesta.

Mercato Inter: Ndoye resta un obiettivo

L’Inter sembra davvero fortemente interessata a Ndoye per questo calciomercato. L’esterno del Bologna sarebbe stato individuato come il giusto sostituto di Dumfries nella rosa di Simone Inzaghi.

La richiesta, come detto in precedenza, è di 25 milioni. Cifra alta e che i nerazzurri potrebbero cercare di abbassare con alcune contropartite. Ma difficilmente sarà Asllani.