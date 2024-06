Prima offerta di 5 milioni: erede Dumfries, nome a sorpresa

Le strade dell’Inter e di Dumfries si separeranno nelle prossime settimane. L’Inter ha individuato il sostituto: prima offerta di 5 milioni.

Si attende martedì per chiudere la questione societaria in modo definitivo e iniziare a pensare al calciomercato. Il consiglio di amministrazione del 4 giugno consentirà a Oaktree di insediarsi ufficialmente alla guida dell’Inter e subito dopo il fondo americano collaborerà con Marotta e Ausilio per dare a Inzaghi i calciatori giusti in vista della prossima stagione.

Uno dei rinforzi arriverà sulla fascia destra. A meno di clamorosi colpi di scena, il rapporto tra l’Inter e Dumfries si interromperà nelle prossime settimane. L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 e per il momento il rinnovo non è nei piani nerazzurri (la richiesta di 5 milioni del giocatore viene considerata elevata ndr).

Marotta, quindi, è al lavoro per trovare un sostituto e nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa. I contatti sono in corso e la trattativa potrebbe entrare nel vivo in davvero poco tempo.

Calciomercato Inter: via Dumfries, trovato il sostituto

In casa Inter si ragiona sul sostituto di Dumfries. Le ipotesi sono diverse, ma Marotta alla fine potrebbe decidere di puntare su un giocatore giovane e di prospettiva. In particolare c’è un nome che stuzzica molto l’amministratore delegato nerazzurro e sarebbe già stata presentata una offerta di 5 milioni di euro per cercare di aprire una trattiva con il club proprietario del cartellino dell’esterno.

Secondo quanto riferito da Angel Garcia, nel mirino dell’Inter uno dei giocatori più talentuosi del Girona. Stiamo parlando dell’esterno destro Arnau Martinez. Il 21enne in questa stagione si è messo in mostra per qualità e resistenza e sono molte le squadre che ormai lo stanno seguendo da diversi mesi. Tra questi anche i nerazzurri con Marotta che avrebbe già rotto gli indugi presentando una prima offerta di 5 milioni di euro al club spagnolo.

Una proposta che ha come obiettivo semplicemente quello di iniziare una trattativa con il Girona. Difficile, considerando l’importanza e la qualità del giovane esterno, che si possa concludere a questa cifra. Ma intanto l’Inter si è mossa e la speranza è quella che si possa anticipare la concorrenza e assicurarsi il giocatore.

Mercato Inter: il nome nuovo è Arnau Martinez

Arnau Martinez può essere considerato come nome nuovo in casa Inter. Per il momento la trattativa sarebbe ancora all’inizio, ma l’interesse di Marotta sembra davvero reale e nelle prossime settimane i contatti tra i due club potrebbero intensificare per capire la fattibilità di arrivare ad una fumata bianca.

Nello scacchiere di Inzaghi il 21enne andrebbe a prendere il posto di Dumfries. Poi spetterà al tecnico decidere se dargli fiducia da subito dal 1′ oppure tenerlo come arma da utilizzare a partita in corso.