Addio Inter, raggiunge Conte al Napoli: “Intesa finale”

Possibile nuova beffa sul mercato per l’Inter. Il giocatore avrebbe raggiunto l’accordo con il Napoli di Antonio Conte. Firma molto vicina.

Si prospettano settimane cruciali per il calciomercato dell’Inter. Marotta è al lavoro ormai da tempo per individuare i rinforzi giusti da dare a Simone Inzaghi e in questi giorni ci si aspetta una accelerata per recuperare il terreno perso in passato a causa dei noti problemi societari. Ora la situazione è definitivamente risolta e il neo presidente nerazzurro potrà dedicarsi esclusivamente alle trattative in entrata e in uscita.

Un possibile obiettivo, però, sembra essere definitivamente sfumato. Secondo quanto riferito da Dazn, il calciatore sarebbe davvero ad un passo dall’accordo con il Napoli di Antonio Conte. Le parti starebbero lavorando per definire gli ultimi dettagli e portare il giocatore a firmare un quadriennale con opzione.

Possibili sviluppi addirittura nel fine settimana. Una accelerazione che sbaraglia la concorrenza e toglie dai giochi anche l’Inter di Inzaghi.

Calciomercato Inter: Marotta beffato, lo prende Conte

Gli obiettivi da raggiungere in casa Inter sono molto chiari, ma Marotta continua ad essere molto attento anche alle occasioni che potrebbero esserci a parametro zero. E proprio una di questa sembra ormai sfumata definitivamente. Fino all’ufficialità non possiamo escludere nulla, ma l’accordo tra giocatore e Napoli sarebbe ad un passo e a questo punto molto complicato un ribaltone nella trattativa.

Una accelerazione da parte di Conte che dovrebbe aver allontanato definitivamente Hermoso dall’Inter. Il difensore, in scadenza con l’Atletico Madrid, nelle scorse settimane era stato accostato ai nerazzurri, ma anche a Juventus e Roma. Il suo futuro, però, quasi certamente sarà al Napoli. L’accordo tra il difensore e gli azzurri sarebbe ad un passo e si attendono sviluppi già in questo fine settimana.

Si parla di un contratto quadriennale con opzione. Conte è pronto ad avere il suo primo rinforzo nel reparto difensivo oltre che a lanciare un chiaro messaggio alle dirette concorrenti: il Napoli la prossima stagione vuole ritornare a lottare per obiettivi importanti e per farlo proverà a vincere tutti i duelli sul calciomercato.

Hermoso al Napoli, via libera per Buongiorno?

L’arrivo di Hermoso al Napoli potrebbe dare il via libera all’Inter per Buongiorno. Il difensore del Torino nelle scorse ore è stato dato davvero vicino a vestire la maglia azzurra, ma ora l’approdo dell’ex Atletico Madrid rischia di rallentare la trattativa per il centrale granata.

L’Inter resta alla finestra e proverà a cogliere qualsiasi occasione ci sarà. Possibile, quindi, una nuova sfida di calciomercato tra nerazzurri e partenopei. E questa volta Marotta si augura un esito diverso.