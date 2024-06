Manca solo l’ufficialità: già 14 milioni nelle casse dell’Inter

Betsson pronto a diventare nuovo main sponsor di maglia dell’Inter dalla prossima stagione, per il reparto Media & Communication si parla già di ricavi per 14 milioni

A poche ore di distanza dall’anticipazione – dal sapore di conferma ufficiosa – sul raggiungimento dell’accordo per il rinnovo di contratto con Nicolò Barella fino al 2029, un’altra novità in casa Inter potrebbe presto rapire l’attenzione dei più curiosi. Soprattutto di quanti hanno a cuore il benessere delle casse societarie nerazzurre, dichiaratamente in deficit nel passare degli scorsi anni sotto la guida Steven Zhang, ora interamente gestite dalla proprietà statunitense Oaktree.

Il piano dei dirigenti del nuovo CdA è chiaro: riportare l’Inter in una condizione di stabilità ed autosufficienza, rilanciando il brand in tutto il mondo con operazioni di vario genere ed importanza. Dalla rivalutazione del merchandising allo sviluppo della strategia stadio, passando anche per nuovi importanti accordi di sponsorizzazione con colossi internazionali.

Di questo se ne era parlato ampiamente qualche mese fa in prossimità della data di scadenza dell’accordo dell’Inter con il main sponsor di maglia Paramount+, che aveva a sua volta preso il posto in extremis lo scorso anno dopo il tragico forfait di Digitalbits. Inizialmente si era ipotizzato che la società dedita allo streaming online potesse rivalutare un ulteriore accordo futuro, ma le circostanze hanno favorito l’inserimento di un partner potenzialmente interessato ad una stretta di mano ben più duratura.

Accordo silente Inter-Betsson Sport verso l’ufficialità, 14 milioni per la prossima stagione

Ora Betsson Sport è pronto a rendere tutto ufficiale. Nell’attesa di un comunicato completo, infatti, sono trapelati alcuni indizi numerici che lasciano intendere che il raggiungimento di un accordo fra le parti sia già avvenuto lontano dai riflettori.

Il rapporto di Inter Media & Communication, branca del club specializzato nella gestione multidisciplinare degli affari extra-calcistici, parla infatti di almeno 14 milioni di euro di ricavi già incassati dall’Inter nel terzo quadrimestre della stagione 2023/2024 con libertà di fruizione a partire dalla stagione 2025, relativi ad un “nuovo accordo di sponsorizzazione”.

A meno di rivelazioni su accordi altro tipo, dunque, la società di betting dovrebbe garantire un complessivo ammontare di 30 milioni di euro – rivela ‘Calcio e Finanza’ – nell’arco della stagione di cui questa prima tranche rappresenta una sorta di garanzia iniziale, nell’attesa che l’effigie e il logo Betsson possano trovare spazio sul fronte delle nuove maglie nerazzurre di prossima presentazione.