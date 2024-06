Il Chelsea vuole chiudere subito: 12 milioni dall’Inter

Il Chelsea deve accelerare alcune uscite per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario. E presto potrebbe bussare alla porta dell’Inter

I rapporti tra Inter e Chelsea sono buoni e presto le due squadre potrebbero sedersi ad un tavolo per capire la fattibilità di una operazione. I Blues hanno bisogno di completare alcune cessioni entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario e sperano in un aiuto da parte dei nerazzurri.

Il club londinese potrebbe offrire ai nerazzurri un calciatore per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. La speranza del Chelsea è che ci possa essere una risposta positiva da parte dell’Inter per arrivare ad una fumata bianca proprio entro il 30 giugno.

Una deadline da rispettare per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario ed evitare una possibile penalizzazione in classifica nel prossimo campionato.

Calciomercato Inter: il Chelsea apre, affare ad 12 milioni

L’Inter ha idee molto chiare su come muoversi nelle prossime settimane, ma Marotta guarda con attenzione a tutte le occasioni che potrebbero esserci durante questo calciomercato. E una potrebbe arrivare proprio dal Chelsea. I Blues hanno bisogno di completare alcune cessioni entro il 30 giugno per rispettare il Fair Play Finanziario e sperano in un aiuto proprio dai nerazzurri.

Entrando nei dettagli di questa operazione, il Chelsea starebbe pensando di offrire ai nerazzurri un giocatore che è già stato nei radar dell’Inter. Stiamo parlando di Chalobah. I Blues sarebbero disposti a farlo partire anche per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Ora la palla passa in mano a Marotta, chiamato a decidere se accontentare oppure no la richiesta dei londinesi.

Si tratta di un calciatore che si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Simone Inzaghi. Il classe 1999 può giocare benissimo in una difesa a 3 e proprio per questo motivo in passato era stato sondato dai nerazzurri.

Mercato Inter: il Chelsea offre Chalobah, la risposta di Marotta

L’idea di Chalobah non sembra attualmente convincere l’Inter. Nonostante la possibilità di prenderlo ad una cifra sicuramente bassa, il giocatore non rientra nei piani nerazzurri e la risposta di Marotta ad una eventuale proposta del Chelsea sarebbe negativa.

Ad oggi in difesa gli obiettivi sono differenti. Il nome in cima alla lista dei desideri dell’Inter resta Buongiorno del Torino e Marotta sta concentrando tutte le energie per trovare la giusta formula e regalare il giocatore ad Inzaghi.