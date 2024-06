Accelerata Inter, nuovo affare in Serie A: totale di 20 milioni

Si apre una settimana importante per il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri puntano a chiudere un colpo: affare da 20 milioni

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. A distanza ormai di una settimana dal Cda che ha ufficialmente aperto l’era Oaktree, in casa nerazzurra si inizia a fare sul serio per dare in davvero poco tempo ulteriori rinforzi ad Inzaghi. I primi colpi, come ormai sappiamo da tempo, sono Taremi e Zielinski (entrambi a zero), ma il lavoro di Marotta e Ausilio non è finito qui e a breve sono attese particolari novità.

In particolare nelle prossime ore ci potrebbe essere una accelerata da parte dell’Inter su un obiettivo. La trattativa con il club di Serie A si sarebbe scaldata proprio nell’ultimo weekend ed ora si potrebbe puntare a chiudere per una cifra di 20 milioni di euro.

Marotta e Ausilio potrebbero voler definire tutto in davvero poco tempo per cercare di anticipare anche l’eventuale concorrenza. I contatti sono in corso.

Calciomercato Inter: accelerata improvvisa, si chiude per 20 milioni

L’Inter ha le idee molto chiare su come muoversi in questo calciomercato. L’obiettivo è quello di riuscire a colmare le lacune presenti attualmente in rosa. Il neo presidente nerazzurro proverà a chiudere i primi colpi in poco tempo per consentire a Simone Inzaghi di avere una squadra quasi al completo ad inizio ritiro.

Uno degli acquisti in questo calciomercato per l’Inter sarà sicuramente il vice Sommer. Non ci sarà la conferma di Audero e Marotta è da tempo al lavoro per trovare il giusto profilo. In cima ai desideri nerazzurri c’è sempre Bento dell’Athletico Paranaense, ma nelle ultime ore si sarebbe scaldata la pista di Martinez del Genoa.

Il Grifone potrebbe liberare l’estremo difensore spagnolo con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Operazione che, in caso di via libera, dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di euro.

I contatti tra i nerazzurri e i liguri sono pronti ad entrare nel vivo per capire la fattibilità dell’operazione. E dopo spetterà Marotta decidere se virare definitivamente su Martinez oppure continuare ad aspettare Bento.

Mercato Inter: Martinez futuro numero uno dell’Inter?

L’eventuale arrivo di Martinez non dovrebbe cambiare i piani di Marotta. L’idea dell’Inter è quella di portare acquistare un nuovo portiere in questa stagione per poi affidargli il ruolo di numero uno la prossima.

Per questo motivo la sfida per sostituire Sommer nel 2025 sembra essere tra Bento e Martinez. Il brasiliano resta il favorito, ma lo spagnolo sta recuperando terreno e presto potrebbe effettuare il sorpasso decisivo.