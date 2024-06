Dumfries dall’Inter al Manchester United: arriva la svolta

L’operazione tra Inter e Manchester United potrebbe chiudersi anche attraverso uno scambio: ecco tutti i dettagli

Ausilio ha detto che Dumfries vuole restare, noi sappiamo invece che vorrebbe andare via dall’Inter per questioni tecniche ed economiche. Chiaramente per un club di uguale calibro se non superiore a quello nerazzurro, con il ‘sogno’ Premier sempre in testa. Da mesi è nel mirino dell’Aston Villa, qualificatasi per la prossima Champions, ma gli inglesi hanno ora come priorità il rientro tra i paletti del Fair Play Finanziario, onde evitare una penalizzazione in classifica.

L’Aston Villa non fa impazzire l’olandese, sempre con il contratto in scadenza fra un anno. E al momento non si registrano novità fronte rinnovo, con l’ultima richiesta del classe ’96 che era sui 5 milioni di euro a stagione, il doppio praticamente dello stipendio attuale.

Non è un mistero che il numero 2 della squadra di Inzaghi ambisca a diventare il nuovo laterale destro del Manchester United. In tal senso è tutt’altro che impossibile una svolta in positivo per lui, dato che in Inghilterra sostengono che la nuova proprietà dei ‘Red Devils’ ha deciso per la conferma di ten Hag nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, mezza salvata dall’ex Ajax giusto alla fine con la conquista della FA Cup a scapito dei cugini del City.

Il tecnico è un estimatore di Dumfries, per cui la sua permanenza a Manchester potrebbe riaprire i discorsi tra le due società. Nel 2023, dopo il Mondiale in Qatar, l’Inter era arrivata addirittura a chiedere 60 milioni per il cartellino dell’ex Psv. Il rendimento altalenante, per non dire scadente dell’oranje e l’approssimarsi della scadenza contrattuale hanno fatto sì che il prezzo si dimezzasse. Oggi la richiesta è sui 30 milioni, ma anche a 20/25 Ausilio e soci potrebbero dire sì.

Inter e Manchester United, può riprendere quota lo scambio tra Dumfries e Wan-Bissaka

Qualora dovesse davvero riaprirsi la pista Manchester United, ecco che potrebbe riprendere quota anche l’ipotesi di uno scambio tra Dumfries e Aaron Wan-Bissaka. Il classe ’97 inglese è stimato in casa Inter e il suo contratto termina come quello del collega olandese, a giugno 2025.

L’entourage del classe ’97 non ci smentisce che possa essere l’Inter la sua futura destinazione, anche se va detto che sul numero 29 dei ‘Red Devils’ ci sono tanti club, compreso il Galatasaray. Naturalmente i nerazzurri valutano altri nomi per l’eventuale post Dumfries, dal giapponese Sugawara allo svedese Holm che farà rientro allo Spezia visto che l’Atalanta non dovrebbe riscattarlo.