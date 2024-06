Inter, centrocampo top: Zanetti annuncia il nuovo colpo

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. Zanetti annuncia un nuovo colpo per un centrocampo di altissimo livello

Una squadra ancora più forte di quella dell’ultima stagione per arrivare in fondo in tutte le competizione. È questo l’obiettivo che si è posto Marotta durante il calciomercato. Per farlo il neo presidente nerazzurro si è messo al lavoro da subito dopo il Cda ed ora è arrivato il momento di chiudere i primi acquisti da regalare a Simone Inzaghi.

E un nuovo arrivo è stato annunciato proprio da Zanetti. A margine di un evento, il vicepresidente ed ex bandiera nerazzurra ha svelato chi sarà il prossimo acquisto per il club. Un arrivo di assoluta qualità e che porterà il centrocampo ad essere uno dei più forti d’Europa e non solo d’Italia.

Inzaghi in questo ruolo molto probabilmente avrà l’imbarazzo della scelta se non ci saranno infortuni o altri intoppi. Un problema che il tecnico spera di poter avere anche negli altri reparti.

Calciomercato Inter: che colpo a centrocampo, sorride Inzaghi

La rosa nella stagione appena conclusa aveva sicuramente delle lacune in tutti i reparti. Per questo motivo Marotta da tempo sta lavorando con l’obiettivo di rendere la squadra ancora più completa. E l’arrivo a parametro zero di Taremi è la conferma della volontà del club nerazzurro di alzare il livello e provare ad arrivare in fondo in tutte le competizioni.

Dobbiamo anche dire che l’iraniano non è l’unico nuovo arrivo a zero. L’Inter ormai da tempo ha chiuso per un giocatore di alto livello. Stiamo parlando naturalmente di Zielinski. Il polacco, che ha firmato un triennale da 4-4,5 milioni netti a stagione, va a completare un reparto di centrocampo fortissimo.

Oltre a lui, troviamo anche i tre titolari Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e le riserve, se così le vogliamo chiamare, Asllani e Frattesi. Sei giocatori di assoluta qualità che rendono il reparto tra i migliori d’Europa e che consentono ad Inzaghi di avere ampia scelta.

L’arrivo di Zielinski è approvato anche da Zanetti. “L’ho seguito tanto perché mi piace molto come centrocampista. Credo che ci possa dare una grande mano”, le parole del vicepresidente nerazzurro da Salerno a margine dell’evento ‘Operazione Nostalgia’.

Mercato Inter: Zielinski completa il centrocampo dell’Inter

L’arrivo di Zielinski dovrebbe completare il centrocampo nerazzurro. Ad oggi i nerazzurri non hanno intenzione di intervenire in quel reparto considerando che sono già sei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi.

Una linea mediana che si candida ad essere tra le più forti a livello europeo e soprattutto consente al tecnico di avere ampia scelta e anche di cambiare modulo a gara in corso.