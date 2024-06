Il primo ‘colpo’ di Oaktree è da 65 milioni: “Credo nel progetto Inter”

“Sono estremamente felice ed emozionato di aver firmato con l’Inter”. Il suo impatto nel prossimo bilancio nerazzurro

È stato chiuso da diversi giorni e anche ufficiale il primo grande ‘colpo’ dell’Era Oaktree e di Marotta Presidente dell’Inter. Complessivamente, una operazione da circa 65 milioni di euro considerando l’ingaggio al lordo del calciatore.

Parliamo ovviamente di Nicolò Barella e del suo rinnovo con l’Inter ufficializzato nel tardo pomeriggio di ieri. Rispettate le tempistiche della notizia di Interlive.it dello scorso 29 maggio, la firma della mezz’ala è arrivata prima dell’imminente Europeo in Germania.

Barella ha prolungato fino a giugno 2029, vedendo salire il suo stipendio di circa 500mila euro l’anno. Adesso guadagnerà 6,5 milioni di euro a stagione più bonus, in attesa del prolungamento di Lautaro ha raggiunto Hakan Calhanoglu in vetta alla classifica dei calciatori più pagati della rosa di Simone Inzaghi.

Il classe ’97 sardo ora è anche l’italiano con lo stipendio più alto in Serie A. “Sono estremamente felice ed emozionato di firmare il prolungamento del mio contratto con l’Inter per così tanti anni – le sue prime parole sul sito ufficiale del club nerazzurro – Non ho mai avuto nessun dubbio: credo in questo progetto e volevo che questa firma arrivasse prima dell’Europeo”.

“Sono davvero orgoglioso di poter difendere ancora per tanto tempo i colori di questo grande club .- ha sottolineato Barella – Il mio desiderio è quello di continuare sulla strada dei successi che con il gruppo e il mister abbiamo intrapreso in questi anni. Vogliamo crescere sempre di più per dare altre gioie ai nostri tifosi. Con loro abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili, e sono certo che ne arriveranno tanti altri”.

Barella-Inter, rinnovo con impatto positivo sul bilancio

Come riporta ‘Calcio e Finanza’, con il rinnovo fino al 2029 la quota ammortamento di Barella per la stagione 2024/25 scenderà da 6,5 a 2,6 milioni di euro. “Una diminuzione che sarà compensata dall’aumento dello stipendio lordo a quota 12,03 milioni di euro”, evidenzia il portale tematico.

Complessivamente, quindi, l’anno prossimo Barella peserà sul bilancio per 14,63 milioni di euro, addirittura meno rispetto a questa stagione, ovvero 19,5 milioni.