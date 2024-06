UFFICIALE indagine della Procura: “Iscrizione Inter irregolare”

Brutte notizie per l’Inter. La Procura di Milano ha aperto un’indagine sull’iscrizione dell’Inter al campionato per presunte irregolarità.

Fari puntati della Procura di Milano sull’iscrizione dell’Inter all’ultimo campionato, quello che ha visto i nerazzurri conquistare la seconda stella. In particolare, come riportato dall’Ansa, sul tavolo degli inquirenti è finito l’esposto presentato dalla Fondazione JIdentità Bianconera. Una denuncia con la quale si chiede di verificare eventuali irregolarità commesse dal club nerazzurro nel presentare i documenti per prendere parte alla Serie A.

Un’indagine che è ancora agli inizi e per questo motivo bisognerà molto probabilmente aspettare settimane prima di avere un quadro più chiaro. Non è da escludere che nei prossimi giorni vengano sentiti i dirigenti nerazzurri per chiarire meglio alcuni passaggi.

In casa Inter su questo si sono detti sempre sicuri di aver rispettato le regole e la speranza del club è che tutto si possa concludere in poco tempo.

“Iscrizione irregolare”, la Procura indaga sull’Inter

La notizia dell’apertura dell’indagine da parte della Procura di Milano è stata sicuramente un fulmine a ciel sereno. L’esposto presentato dalla fondazione bianconera non sembrava preoccupare molto il club nerazzurro. Ma ora si attendono gli approfondimenti da parte degli inquirenti per avere un quadro più chiaro in questa vicenda.

Stando alle informazioni che si hanno, il fascicolo della Procura di Milano è esplorativo. Questo significa che non si hanno indagati o ipotesi di reato. Semplicemente si vogliono approfondire i documenti presentati dell’Inter e capire se esiste la possibilità di valutare una crisi d’impresa (e quindi presentare il ricorso al Tribunale fallimentare per l’apertura della liquidazione giudiziale) oppure tutto si è svolto regolarmente.

Ai nerazzurri, quindi, la Fondazione contesta la presenza dei requisiti necessari per iscriversi al campionato. Ora toccherà alla Procura di Milano effettuare tutti gli approfondimenti del caso e capire se i passaggi sono stati regolari oppure no.

Tra iscrizione e plusvalenze: doppia indagine sull’Inter

L’indagine sull’iscrizione è la seconda in pochi giorni aperta nei confronti dell’Inter. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, nei giorni scorsi, la Procura di Milano sta effettuando degli approfondimenti sullo scambio con la Roma che ha coinvolto Nainggolan (passato in nerazzurro), Santon e Zaniolo (per questi ultimi due percorso inverso).

Inchiesta sulle plusvalenze nata proprio nella Capitale e che ora sta toccando altre squadre. E tra queste sembra esserci proprio il club nerazzurro.