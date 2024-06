Blitz per Morata: spunta il triplo scambio con l’Atletico

Alvaro Morata è ormai in rotta con l’Atletico. Pronto un blitz per chiudere il colpo: possibile un triplo scambio con l’Atletico Madrid

Le strade di Alvaro Morata e dell’Atletico Madrid si divideranno in questo calciomercato. L’ultimo sfogo del giocatore a El Larquero rappresenta un punto di non ritorno nel suo rapporto con i Colchoneros e l’unica soluzione possibile, a meno di clamorose novità, è quella di una separazione già nelle prossime settimane.

Addio che potrebbe presto riaccendere l’interesse di diverse squadre nei confronti di Morata. Il giocatore in queste ultime ore è stato accostato a molti club, tra cui l’Inter, e uno di questi sembra essere intenzionato a fare sul serio.

Si parla di un blitz già nelle prossime ore per convincere l’Atletico Madrid a lasciarlo partire sin da subito. L’ipotesi è quella di uno triplo scambio con gli spagnoli per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Inter: svolta Morata, si chiude con uno scambio

La rottura con l’Atletico Madrid potrebbe riaprire le porte della Serie A a Morata. Il calciatore interessa a diversi club del nostro campionato e i contatti con gli spagnoli presto dovrebbero entrare nel vivo. L’idea di giocatore e Colchoneros è quella di chiudere il prima possibile questa esperienza per consentire all’attaccante di iniziare la preparazione in vista della prossima stagione già con la nuova squadra.

Nelle ultime ore per Morata si è parlato molto anche di Inter, ma i nerazzurri in quel ruolo al momento hanno priorità. Senza dimenticare che l’Atletico potrebbe richiedere ancora una volta i 20 milioni della clausola. Cifra che Marotta non ha intenzione di sborsare per un giocatore non più giovanissimo. Questo passo indietro del club campione d’Italia dovrebbe spianare la strada per la Juventus.

I bianconeri sono alla ricerca di un calciatore con caratteristiche simili a Morata e Giuntoli ragiona ad un triplo scambio per non pagare i 20 milioni di euro. Sul piatto potrebbero essere messi Kostic, Kean o Arthur e magari Barrenechea, profilo che piace molto a Simeone, per riportare a Torino l’attaccante spagnolo. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese nel giro di poco tempo.

Morata in Serie A: Juventus in vantaggio

Nonostante l’interesse della Roma, ad oggi per riportare Morata in Serie A sembra essere un duello tra la Juventus e l’Inter con i bianconeri in vantaggio.

Naturalmente fino a quando non si arriva alla fumata bianca non possiamo escludere dei nuovi stravolgimenti. Ma ad oggi i nerazzurri non sono intenzionati ad affondare il colpo per portare lo spagnolo alla corte di Inzaghi.