Inter, dalla Germania: in chiusura l’affare per il talento turco

Dalla Germania arriva una notizia importante in chiave calciomercato: la trattativa per il talento turco è ad un passo dalla chiusura

Il calciomercato dell’Inter è ormai entrato nel vivo da qualche giorno. Chiusa definitivamente la questione societaria, Marotta ha ricevuto l’ok da parte di Oaktree di concentrarsi sui rinforzi da dare a Simone Inzaghi. Le idee sono molto chiare e la dirigenza nerazzurra si sta muovendo in due direzioni.

Da una parte si è alla ricerca di giocatori pronti per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Dall’altra si guarda con molta attenzione ai talenti italiani ed esteri in ottica futura.

E nei radar dell’Inter, secondo le indiscrezioni di calciomercato, ci sarebbe uno dei giocatori più interessanti a livello mondiale. Il classe 2005 in questa stagione ha messo in mostra tutte le sue qualità con la maglia del Norimberga ed ora è pronto al grande salto.

Calciomercato Inter, dalla Germania non hanno dubbi: si chiude subito

Secondo le voci di calciomercato dei giorni scorsi, tra le diverse squadre interessate al classe 2005 ci sarebbe anche l’Inter di Simone Inzaghi. E nelle ultime ore dalla Germania e dalla Francia parlano di un club che avrebbe rotto gli indugi e presentato una offerta al Norimberga per assicurarsi al classe 2005. Una mossa per anticipare la concorrenza e non rischiare di dare vita ad una vera e propria asta.

Il club vicino al giocatore, però, non sarebbe l’Inter. I nerazzurri, infatti, non hanno ancora affondato il colpo con il Norimberga per Can Yilmaz Uzun. Una scelta che ha spianato la strada all’Eintracht Francoforte. I tedeschi da sempre sono molto attenti ai talenti che si mettono in evidenza in Germania e anche in questo caso non si sono fatti attendere per piazzare un colpo importante ad una cifra assolutamente bassa visto che si parla di otto milioni.

Un acquisto che rappresenta una plusvalenza sicura per il club tedesco. Del giocatore ne parlano tutti bene e questa esperienza con l’Eintracht gli servirà per fare il salto di qualità e mettersi in evidenza anche in Europa. E chissà che già la prossima stagione una big non possa ritornare con forza sul classe 2005.

Mercato Inter: Uzun resta in Germania

L’approdo all’Eintracht Francoforte non chiude le porte ad un possibile suo arrivo all’Inter in futuro. Parliamo di un classe 2005 che si è messo in mostra con il Norimberga in questa stagione. Prestazioni che gli hanno permesso anche di esordire con la nazionale maggiore della Turchia.

Per l’Inter poteva rappresentare un colpo importante soprattutto in prospettiva, ma ormai il ragazzo appare del tutto destinato a rimanere in Germania.