Thuram ‘sacrificato’ dall’Inter: l’annuncio ufficiale che chiude tutto

Le prestazioni di Thuram hanno attirato l’attenzione di molti club. Nelle scorse ore l’annuncio ufficiale sul futuro del francese.

Tra le note più liete di questa stagione dell’Inter c’è sicuramente Marcus Thuram. Arrivato a parametro zero la scorsa estate tra mille dubbi, il giocatore francese è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi attraverso le sue prestazioni. Sono 48 le presenze messe a referto in tutte le competizioni dal transalpino condite da 15 gol e 14 assist. Insomma, un bottino importante e forse inaspettato alla vigilia.

Un rendimento che ha attirato l’attenzione di molti club. L’interesse nei suoi confronti non manca e nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile sacrificio da parte dell’Inter per salvaguardare i conti della società. Indiscrezione che non ha fatto sicuramente piacere ai tifosi nerazzurri considerando anche il rapporto che si è instaurato tra la Curva Nord e il francese. In queste ore, però, è arrivato un annuncio ufficiale che mette la parola fine a tutte le voci sul futuro del transalpino.

Calciomercato Inter: Thuram ha deciso, l’annuncio ufficiale

Marcus Thuram è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata dell’Inter in campionato. Le sue prestazioni hanno dato una mano molto importante ai nerazzurri e la speranza dei tifosi è sempre stata di vedere il francese anche la prossima stagione con la maglia nerazzurra e al fianco di Lautaro Martinez.

Dobbiamo dire che da parte dell’Inter, nonostante le voci di calciomercato, non c’è mai stata una reale intenzione di sedersi al tavolo per trattare la cessione di Thuram. Addio che non è neanche nei piani del giocatore. Dal ritiro della Francia l’attaccante ha confermato di voler continuare “a vincere titoli con l’Inter e giocare per la mia Nazionale“. Parole che confermano la volontà del figlio d’arte di restare alla corte di Simone Inzaghi e magari migliorare lo score della scorsa stagione.

Un calciatore che, come detto in precedenza, è assolutamente uno dei perni della formazione nerazzurra e i tifosi non vedono l’ora di rivedere in campo la ThuLa, coppia che la scorsa stagione ha fatto faville in campionato e in Europa.

Mercato Inter: niente addio, Thuram vuole restare

Le parole di Thuram dal ritiro della Francia mettono fine a tutte le voci di un possibile addio del calciatore in questo calciomercato. Il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare l’Inter.

Una buona notizia per Inzaghi e per i tifosi. Il francese è stato uno dei migliori in assoluto della stagione nerazzurra ed ora la speranza del mondo interista è che si possa confermare o addirittura migliorare la prossima annata.