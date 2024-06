Trattativa in chiusura: ecco il primo colpo americano di Oaktree

L’Inter prepara il primo colpo americano firmato Oaktree. La trattativa è in chiusura e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Entra nel vivo il calciomercato dell’Inter. Terminata la vicenda societaria, ora la priorità della società nerazzurra è trovare i giusti rinforzi da dare a Simone Inzaghi. Marotta in questi giorni sta lavorando intensamente per provare a chiudere alcune trattative ed una, stando alle ultime indiscrezioni, sembra essere ormai in dirittura di arrivo.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Inter è ormai ad un passo dall’ennesimo colpo di questa prima parte di calciomercato. I contatti tra i nerazzurri e il club proprietario del cartellino si sono intensificati nelle ultime ore e l’idea di Marotta è quella di chiudere nei primi giorni della prossima settimana la trattativa. Da sottolineare anche che si tratta del primo rinforzo americano da quando Oaktree è alla guida del club nerazzurro.

Calciomercato Inter: colpo a sorpresa, si chiude subito

L’Inter in questo calciomercato sta lavorando in due direzioni. La principale è quella di trovare giocatori già pronti per metterli da subito a disposizione di Simone Inzaghi. Ma Marotta non perde di vista quei rinforzi in grado di dare una mano importante ai nerazzurri magari a partire dalla prossima stagione. E il colpo che, almeno di clamorosi colpi di scena, sarà messo a segno nei prossimi giorni va proprio in questa direzione.

I nerazzurri, infatti, sono ad un passo dalla chiusura per Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 del Venezia. Il giocatore americano si è messo in evidenza in questa stagione con i lagunari ed ora potrebbe firmare un contratto con il club nerazzurro.

La trattativa è ormai ben definitiva e la fumata bianca è attesa per la prossima settimana. Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, l’Inter acquisterebbe a titolo definitivo il regista statunitense per poi lasciarlo in prestito al Venezia. Nell’operazione dovrebbero entrare anche Oristanio e Stankovic.

Un colpo a sorpresa, ma sicuramente importante in chiave futura. Il classe 2001 nella stagione appena conclusa si è messo in evidenza per la sua visione di gioco e il prossimo campionato potrebbe essere quello decisivo per il suo definitivo salto di qualità.

Tessmann all’Inter: chi è il nuovo centrocampista nerazzurro

Tanner Tessmann è il primo rinforzo americano dell’era Oaktree. Si tratta di un centrocampista classe 2001 con un’ottima visione di gioco, ma anche abile in fase di interdizione.

Dopo un lungo trascorso nelle giovanili dell’FC Dallas, il centrocampista ha esordito tra i professionisti con il North Texas. Poi il ritorno nella squadra con la quale è cresciuto. Dal 2021 è uno dei punti di forza del Venezia. Con i lagunari ha messo a segno 9 reti in oltre 80 presenze. Prestazioni che lo hanno portato anche a giocare due partite con la nazionale statunitense.