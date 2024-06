Tentativo dalla Premier: l’ex Juventus in cambio di Asllani

L’ex compagno al Genoa di Gudmundsson sul piatto per avere il cartellino di Asllani, il quale di recente ha dichiarato di voler restare all’Inter

L’Inter non ha nei piani la cessione di Asllani, e lo stesso centrocampista albanese ha appena dichiarato di voler proseguire l’avventura in nerazzurro. “Sono molto contento all’Inter – ha detto prima dell’Europeo – Gioco in una delle migliori squadre del mondo, sicuramente resterò”.

Nel calciomercato, però, non si può mai dare nulla per scontato. Anche perché il classe 2002 vanta diversi ammiratori, sia in Italia che all’estero. In Premier, per esempio, l’ex Empoli potrebbe far gola a diversi club di medio-alto cabotaggio. Attenzione in particolar modo al Tottenham, attorno al quale gravita sempre Fabio Paratici nonostante l’addio ufficiale successiva all’inibizione per le plusvalenze ai tempi in cui era dirigente della Juventus.

Paratici ha sempre un occhio attento a cosa offre la Serie A. Non a caso nelle ultime sessioni di mercato gli ‘Spurs’ hanno speso tanti milioni nel nostro campionato, vedi a gennaio l’acquisto di Dragusin dal Genoa per circa 30 milioni di euro. Ecco perché non si può escludere del tutto un tentativo da Londra per il cartellino del play interista, che nella stagione da poco conclusa ha palesato una crescita sul piano della personalità, rispondendo sempre presente ogni qualvolta è stato chiamato in causa da Inzaghi.

Quanto costa Asllani? Difficile dirlo, ma probabilmente per far vacillare il club di Oaktree servirebbe una proposta da almeno 35/40 milioni di euro. Cifre fuori portata per le italiane, non per quelle inglesi, dunque per il Tottenham stesso.

Da Londra: Dragusin per il cartellino di Asllani

Attraverso intermediari di sua fiducia, perlomeno in prima battuta, il Tottenham potrebbe tuttavia provare a percorrere la via dello scambio. Uno scambio alla pari per riuscire a mettere le mani sul cartellino di Asllani, nella cavalcata Scudetto autore di 1 gol e 2 assist in 32 presenze.

Scambio, ma con chi? La società di Levy potrebbe mettere sul piatto proprio Dragusin, amico ed ex compagno di Gudmundsson, non centrale nel progetto dell’allenatore degli ‘Spurs’, Ange Postecoglou, tanto che già da diverse settimane si parla di una possibile partenza del difensore rumeno.

L’agente del ventiduenne avrebbe già avviato i primi contatti con diversi club di Serie A, dal Napoli (al quale è stato vicinissimo lo scorso gennaio) al Milan passando magari per la stessa Inter intenzionata a regalare ad Inzaghi un nuovo centrale. Ma prima servirebbe l’uscita di de Vrij… La priorità di Inzaghi resta sempre Buongiorno, ma il Torino chiede più di 40 milioni.