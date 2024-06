Affare chiuso col Real: recompra può arrivare a 70 milioni

Trattativa chiusa con il Real Madrid. Il giocatore arriva a titolo definitivo, ma con la recompra fissata a 70 milioni per il club spagnolo.

I rapporti tra le squadre di Serie A e il Real Madrid sono sempre stati ottimi. E questo viene dimostrato dalle diverse operazioni che negli ultimi anni hanno visto protagonisti i club italiani e quello spagnolo. Affari che sono destinati a proseguire anche nella sessione di calciomercato che si aprirà nei prossimi giorni.

I Blancos, infatti, hanno ormai definito una operazione. Il giocatore arriva in Italia a titolo definitivo, ma il club spagnolo si è mantenuto il diritto di recompra per una cifra che può arrivare fino a 70 milioni di euro. Una scelta che conferma la volontà da parte di Carlo Ancelotti di puntare in futuro sul giocatore. Il presente del giocatore, però, è in Serie A. L’operazione è ormai definitiva e presto arriverà l’ufficialità di questo colpo molto importante anche in ottica futura.

L’accelerata improvvisa e la chiusura da parte del club italiano ha tolto la possibilità all’Inter di fare un tentativo per capire eventualmente le condizioni di portare a casa il giocatore. Un paio di mesi fa il calciatore era stato accostato e probabilmente offerto ai nerazzurri, ma la situazione economica non ha assolutamente permesso di fare un sondaggio. Un ritardo che ha spianato la strada alla rivale, che ora ha chiuso l’operazione.

Calciomercato: lo prendono dal Real, niente Inter ma sbarca in Serie A

Rafa Marin, quindi, si trasferisce a titolo definitivo al Napoli di Antonio Conte. Per acquistare il difensore classe 2002 dal Real Madrid i partenopei hanno speso una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Ma, come detto in precedenza, i Blancos non hanno intenzione di perdere completamente il controllo sul proprio centrale e da qui la scelta di inserire un diritto di recompra molto particolare. Da sottolineare che l’opzione non potrà essere esercitata prima del 2026.

Entrando nei dettagli di questo accordo, il giocatore potrà rientrare a Madrid per una cifra di 25 milioni (nel 2026) o di 35 (nel 2027). Ma esiste anche una condizione che potrebbe complicare e non poco il ritorno in Spagna. Come riportato da Sky Sport, al termine della prossima stagione il Napoli potrà, in base al rendimento del difensore, aggiungere una ‘fee’ d’acquisto di 10 milioni.

Questo comporta anche una risalita del prezzo del controriscatto che potrebbe passare a 50 nel 2026 e 70 nel 2027. Naturalmente per ora sono solamente numeri. Poi toccherà al campo dire se queste cifre diventeranno realtà oppure no.