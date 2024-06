Rilancio choc per Carboni: 40 milioni e scambio

Valentin Carboni è uno dei pezzi pregiati del calciomercato dell’Inter. Pronta un’offerta di 40 milioni e scambio per il talento argentino.

Tornato dal prestito dal Monza, il futuro di Valentin Carboni è ancora incerto. Le sue ultime prestazioni non sono passate inosservate a diversi club e nelle prossime settimane in molti potrebbero bussare alle porte dell’Inter. Da parte dei nerazzurri nessuna chiusura ad una cessione, ma sicuramente a condizioni importanti.

Marotta e Ausilio sarebbero infatti intenzionati a privarsi del giocatore solamente in caso di una proposta economica intorno ai 40 milioni. Al di sotto di questa cifra non dovrebbero esserci aperture da parte della dirigenza interista.

I ragionamenti da parte dei club interessati sono in corso e una di queste squadre potrebbe avvicinarsi a questa cifra inserendo nella trattativa una contropartita. Difficile il sì dell’Inter per diversi motivi, ma la squadra sarebbe comunque intenzionata a presentare la proposta magari puntando sulla volontà del giocatore di avere maggiore spazio.

Calciomercato Inter: Carboni via, 40 milioni e scambio

Valentin Carboni è sicuramente uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato dell’Inter. Le ultime prestazioni con il Monza gli sono valse la convocazione in Nazionale per la Copa America, ma anche l’attenzione di diverse squadre. Ad oggi nessuna ha realmente affondato il colpo, ma un club potrebbe presto bussare alla porta di Marotta per capire l’eventuale disponibilità di far partire il calciatore in questa sessione estiva. Come detto, nessuna chiusura da parte dei nerazzurri, ma sul tavolo ci deve essere una maxi offerta.

Le ultime indiscrezioni parlano di una Fiorentina – oltre all’Atalanta – intenzionata a riprovarsi dopo il no di gennaio. Stavolta la proposta dovrebbe essere più alta rispetto ai 20 milioni messi sul piatto qualche mese fa. Possibile una offerta sui 25 più il cartellino di un esubero e il nome in cima alla lista potrebbe essere quello di Amrabat, che lo United non dovrebbe riscattare. La valutazione del marocchino si aggira intorno ai 15 e complessivamente si tratterebbe di una operazione da 40 milioni.

Una proposta destinata a far ragionare i nerazzurri, ma alla fine la risposta dovrebbe essere ancora in questa occasione del tutto negativa. Amrabat non rientra nei piani di Marotta visto che a centrocampo la squadra è coperta. Per questo motivo, nonostante gli ottimi rapporti tra la Fiorentina e il procuratore di Carboni (lo stesso di Nico Gonzalez, ndr), sembra difficile che la trattativa possa decollare. Poi il calciomercato estivo ha sempre regalato sorprese e non possiamo escludere nulla.