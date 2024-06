L’Inter non chiude e lo prende la Juventus: affare in sinergia

Giuntoli al lavoro per portare alla Juventus il calciatore accostato di nuovo all’Inter per l’eventuale sostituzione di Dumfries

Ennesimo incrocio di calciomercato tra Inter e Juventus. Non il primo, appunto, di questa sessione estiva, e quasi sicuramente nemmeno l’ultimo. Il protagonista, cioè il calciatore di turno non è quello che fa vendere abbonamenti, ma un buon gregario che nelle rose delle due rivali può starci come riserva.

Giuntoli ha una missione: abbassare il monte ingaggi della Juve. Lo stesso di Marotta e Ausilio, ridurre i costi e vendere prima di (poter) comprare. Per questo nel mirino finiscono calciatori che in altri tempi, diciamo anche nei tempi d’oro mai e poi mai sarebbero finiti sul taccuino dei direttori sportivi del momento.

Non vogliamo sminuirlo troppo, perché in fondo Emil Holm – nome accostato di nuovo all’Inter in ottica eredità Dumfries – si è fin qui dimostrato un discreto laterale. Non ha mantenuto le aspettative di qualche stagione fa, forse anche a causa di qualche problema fisico di troppo (pubalgia e guai muscolari), tanto è vero che l’Atalanta ha deciso di non riscattarlo rispedendolo al proprietario del cartellino, ossia lo Spezia.

I liguri sono rimasti in Serie B, rischiando persino di retrocedere in C, per questo sono del tutto obbligati a cederlo. E meglio se a titolo definitivo, considerato che il contratto dello svedese termina a giugno 2026. Il Bologna era dato in netta pole, quasi pronto a chiudere, ma nelle ultime ore si è fatta larga la pista Juventus. Secondo ‘Sky Sport’, i bianconeri fanno sul serio.

Inter, Holm alla Juve in sinergia col Genoa

Holm sarebbe la prima alternativa a Giovanni Di Lorenzo, che vuole lasciare a tutti i costi il Napoli. Il capitano azzurro avrebbe già un accordo coi bianconeri sulla base di un quadriennale, il problema è che De Laurentiis fa muro ed è pronto a chiedere qualcosa come 25/30 milioni. Troppi soldi per un 31enne che, anche a Euro 2024, sta dando segnali preoccupanti.

Per l’emittente satellitare, il club di Exor potrebbe anche chiudere per Holm in sinergia con il Genoa, lasciandolo un anno in Liguria per fargli acquisire ulteriore minutaggio ed esperienza in vista di un possibile approdo a Torino nella stagione 2025/2026.