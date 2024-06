Salta il colpo a zero: blitz Mourinho, Inter spiazzata

Pronto l’affondo del Fenerbahce dello ‘Special One’ per Lindelof in uscita dal Manchester United, nulla da fare per l’Inter che attendeva la scadenza di contratto nel giugno 2025

Ci ha messo davvero poco José Mourinho a ripartire da un’altra squadra a poco dall’avvio della nuova stagione sportiva. Sembrerebbe che in Turchia abbia già trovato la sua dimensione perfetta, sulla base delle recenti dichiarazioni pubbliche, per dimenticare la parentesi terminale vissuta in Serie A con la Roma prima dell’arrivo di Daniele De Rossi.

Ora però, da buon ‘Special One’, ha voglia di dettare regole precise e stabilire un punto di contatto fra la vecchia rosa e i nuovi nomi sul suo taccuino. Nomi che verosimilmente la dirigenza turca avrà interesse a portare all’interno del club, per accontentare quelle precise richieste e dare un impulso ulteriore alla cavalcata europea di una crescente realtà internazionale.

A quanto pare il primo degli interessati è Victor Lindelof, difensore centrale svedese da tantissimi anni parte dell’organico del Manchester United in Premier League. Nonostante non sia mai stato impiegato con grande regolarità, il calciatore si è sempre detto contento della posizione in cui si trovava finché non ha ricevuto una chiamata inaspettata dal suo ex allenatore.

Lindelof torna da Mourinho, pressing del Fenerbahce per l’anticipo sull’Inter

Lindelof ha avuto il piacere di lavorare con Mourinho proprio dal suo primissimo anno ai ‘Red Devils’, nel 2017, e ancora fino al momento dell’esonero del portoghese nel dicembre 2018. Tanto è bastato per far sì che le parti si potessero riavvicinare a distanza di molti anni dall’ultima volta.

Indizi lanciati dal portale ‘CaughtOffside’ lasciano trasparire la voglia da parte del Fenerbahce di regalare Lindelof a Mourinho il prima possibile, riuscendo nell’impresa di convincere il Manchester United a liberarlo senza costi aggiuntivi prima ancora della data della scadenza di contratto fissata a giugno 2025. Si tratterebbe di un colpo interessante che lascerebbe oltretutto spiazzate molte altre realtà europee che da tempo attendevano pazientemente il momento dello svincolo del calciatore svedese, come nel caso dell’Inter.

I nerazzurri sono dichiaratamente interessati a Lindelof ma non concorrerebbero mai con altre pretendenti per il suo cartellino se questo dovesse costare somme stratosferiche, perché l’obiettivo primario era quello dell’annessione a parametro zero il prossimo anno come eventuale sostituto di Francesco Acerbi o Stefan de Vrij. La pista adesso si complica. Non resta che capire se il Fenerbahce, per accelerare i tempi, sarà disposto a versare nelle casse del club inglese cedente i circa 10 milioni di richiesta.