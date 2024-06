Blitz Juve a Euro 2024: 25 milioni, Inter anticipata

Gli Europei si confermano una vetrina importante per molti giocatori. La Juventus prepara il blitz per anticipare l’Inter su un obiettivo

Storicamente gli Europei sono stati una vetrina importante per molti giocatori e anche quest’anno la competizione in corso in Germania rappresenta un’occasione ghiotta in chiave calciomercato. Le attenzioni dei club sono rivolte tutte nel Paese tedesco e sono diverse le squadre intenzionate a breve a volare nel Paese tedesco per vedere dal vivo i propri obiettivi e magari sondare il terreno con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione.

È tra le squadre intenzionate a fare un blitz in Germania ci sarebbe la Juventus. Stando a quanto riferito da TvPlay, i bianconeri avrebbero messo nel mirino una delle rivelazioni di questi Europei. Giuntoli è pronto ad accelerare per provare a chiudere e ‘bruciare’ l’Inter. I nerazzurri sono da tempo sul giocatore, ma ancora per diversi motivi non hanno chiuso. Ed ora rischiano di essere beffati dagli storici rivali.

La sfida tra Inter e Juventus molto probabilmente la vedremo molte volte in questo calciomercato. Sono diversi gli obiettivi in comune tra le due squadre e le rispettive società sono al lavoro per avere la meglio. Il primo round potrebbe andare ai bianconeri, pronti ad accelerare per chiudere un colpo importante e anticipare proprio i nerazzurri.

Calciomercato Inter, anche la Juventus su Ndoye

Stando alle ultime informazioni, la Juventus avrebbe messo nel mirino il giocatore del Bologna Dan Ndoye. Lo svizzero, che proprio ieri ha trovato il gol con la Germania agli Europei, piace molto a Thiago Motta e il neo tecnico bianconero lo vorrebbe anche in questa esperienza a Torino. Una richiesta non semplice da soddisfare da parte di Giuntoli.

I felsinei, infatti, non avrebbero intenzione di scendere dalla richiesta di 25 milioni di euro. Una valutazione considerata alta dalla dirigenza della Juve e questo rende assolutamente in salita una eventuale trattativa. L’interesse della Juventus complica e non poco i piani dell’Inter. I nerazzurri, che hanno individuato lo svizzero come sostituto ideale di Dumfries, puntavano a chiudere l’operazione con l’inserimento di qualche contropartita.

Ora, però, la situazione rischia di essere completamente diversa con il Bologna che potrebbe decidere di dare vita ad una vera e propria asta per il suo talento. Ma una cosa è certa: tutti i discorsi entreranno nel vivo solamente dopo gli Europei. Al momento, infatti, il calciatore è concentrato a fare molto bene con la nazionale elvetica.