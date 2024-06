Ingaggio folle per Calhanoglu: Inter, risposta già arrivata

In casa Inter tiene banco la questione Calhanoglu. Offerto un ingaggio folle al centrocampista turco: la risposta è già arrivata

Hakan Calhanoglu tiene con il fiato sospeso l’Inter. Nelle scorse ore dalla Germania è arrivata la notizia di un interesse concreto da parte del Bayern Monaco. I tedeschi sono alla ricerca di un centrocampista di qualità e, viste le difficoltà di arrivare a Palhinha, i bavaresi avrebbero deciso di virare con forza sul regista turco. Una trattativa che si preannuncia molto complicata considerando la richiesta da parte dei nerazzurri per il loro giocatore.

Ma non è assolutamente finita qui. Stando alle ultime indiscrezione, un altro club si sarebbe fatto avanti per il turco mettendo sul piatto un contratto faraonico. Una proposta folle che farebbe traballare chiunque. La risposta di Calhanoglu all’offerta è stata immediata e la sua decisione sarebbe definitiva. A conferma di come le idee del turco sul suo futuro sono molto chiare e difficilmente ci sarà un passo indietro.

Calciomercato Inter, offerta folle per Calhanoglu: la risposta del turco

Arrivato a parametro zero dal Milan, Calhanoglu si è preso la scena con l’Inter attraverso le sue prestazioni. È diventato da subito inamovibile per il tecnico di Inzaghi e i nerazzurri non hanno intenzione di privarsi del giocatore almeno di una proposta davvero irrinunciabile. Si tratta di un chiaro messaggio da parte del club italiano al Bayern Monaco e a tutte le squadre interessate al regista turco.

Tra queste, stando a quanto svelato dal portale turco TRT Sport, ci sarebbe anche una squadra araba. Dalle prime informazioni, il club saudita avrebbe messo sul piatto una proposta di 20 milioni di euro a stagione per convincere Calhanoglu a iniziare una esperienza diversa dalle ultime. La risposta del giocatore è stata negativa. Da parte del centrocampista ad oggi non c’è nessuna intenzione di trasferirsi in Medio Oriente. Una volontà che fa tirare un sospiro di sollievo da parte dei nerazzurri viste le potenzialità economiche da parte dei club arabi.

Ora, però, c’è da resistere alle sirene provenienti dalla Germania. Il Bayern Monaco sembrerebbe intenzionato ad affondare il colpo per regalare Calhanoglu a Kompany. Difficile una apertura da parte dei nerazzurri per 45 milioni di euro. Ma i bavaresi potrebbero comunque fare un tentativo per iniziare la trattativa e poi magari provare ad arrivare ad un compromesso. Vedremo se Marotta aprirà ai tedeschi oppure ribadirà l’intenzione di sedersi ad un tavolo solo per una cifra intorno ai 70/80 milioni.