Scambio con Dumfries, ribaltone Inter: affare vicino alla chiusura

Trattativa avanzata col Manchester United: l’operazione tra le due società si può chiudere sotto i 15 milioni di euro

Quelle rilasciate dopo Olanda-Francia sono dichiarazioni di circostanza che lasciano il tempo che trovano. La verità è che Dumfries vuole andare via, il ‘sogno’ è sempre la Premier League anche se, giustamente, non vuole chiudersi la porta del rinnovo con l’Inter. La quale prima della fine di Euro 2024, stando alle ultime indiscrezioni, vedrà il suo agente per fare il punto della situazione.

In realtà il summit col procuratore del terzino potrebbe essere una sorta di dentro o fuori per l’olandese: o prolunga l’accordo in essere che scade a giugno 2025, certo non a 5 milioni netti come chiesto inizialmente, oppure davvero bisognerà trovargli una nuova sistemazione. In Inghilterra ci pensa da mesi l’Aston Villa, che dopo il 30 giugno – ossia dopo aver sistemato il bilancio – potrebbe partire all’assalto presentando una proposta ufficiale.

Attenzione, però, anche al possibile ritorno in corsa del Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno confermato ten Hag in panchina, e il tecnico ex Ajax è un grande estimatore del laterale della squadra di Inzaghi. Inoltre il club inglese sta per dire addio a Wan-Bissaka, il quale ricopre lo stesso ruolo dell’interista. Il ventiseienne londinese con origini congolesi era nei radar dell’Inter, tanto che più volte è stata paventata la possibilità di uno scambio alla pari proprio con Dumfries.

Niente scambio Dumfries-Wan Bissaka: l’inglese è vicino al Galatasaray

Secondo quanto riporta ‘Fanatik’, Wan-Bissaka è vicino al Galatasaray. Il club campione di Turchia avrebbe già raggiunto un accordo contrattuale col classe ’97, che nella scorsa stagione ha collezionato 30 presenze per complessivi 2.411′. Tre gli assist, zero i gol.

Manchester United e Galatasaray stanno trattando per il cartellino. Le due società non sarebbero lontane da un’intesa: i ‘Red Devils’ avrebbero chiesto 15 milioni, mentre i giallorossi metterebbero sul piatto circa 10 milioni. Con l’inserimento di qualche bonus, l’operazione andrebbe certamente in porto. In Turchia sono sicuri del fatto che la fumata bianca possa arrivare molto presto.