Inter, salta tutto: “Il papà vuole portarlo alla Juve”

I bianconeri fiutano un nuovo affare per la mediana. Ora sì che a rimetterci può essere proprio il club meneghino, che intanto rischia di dire addio a Calhanoglu

A sorpresa, le strade di Hakan Calhanoglu e quella dell’Inter potrebbero finire per separarsi tra soli pochi mesi. Il forte centrocampista turco è atterrato ad Appiano nell’estate del 2021, collezionando da quel momento in poi 135 presenze, 27 reti e 24 assist con indosso la maglia nerazzurra.

A giocare un ruolo fondamentale nella carriera del classe ’94 è stato proprio Simone Inzaghi, tecnico che ha permesso all’ex Milan di alzare i giri del proprio motore una volta spostato in cabina di regia. E’ quello, di fatto, il ruolo in cui il giovane prodotto del vivaio del Karlsruher è riuscito a rendere al meglio, attirando non per nulla su di sé l’attenzione delle maggiori big europee, Bayern Monaco su tutti.

Proprio i bavaresi sono infatti a caccia di un piano per provare ad assicurarsi il prima possibile i diritti sulle prestazioni sportive dell’attuale numero 20 del club di Viale della Liberazione. A tal proposito, facendo riferimento ai rumors di mercato spuntati fuori nelle scorse ore, l’intenzione dei bavaresi è quella di riporre 60-70 milioni di euro sul tavolo dell’Inter per il cartellino di Calhanoglu, calciatore che in caso d’addio costringerebbe a quel punto i nerazzurri ad andare a caccia di un sostituto.

E’ quello di Khephren Thuram, in tal senso, il nome rilanciato da ‘La Gazzetta dello Sport’ per la mediana della squadra neo campione d’Italia, anche se in verità è proprio la Juventus il club che appare ora in pole nella corsa per il giovane classe ’01, pedina a cui il club meneghino guardava con maggiore interesse in ottica dell’estate del 2025, periodo in cui cesserà di avere validità l’accordo tra il giovane prodotto del vivaio del Monaco e il Nizza.

Juve in vantaggio nella corsa per Khephren Thuram, Bargiggia: “E’ il prescelto per il dopo Rabiot”

La Juventus pare sempre più vicina a chiudere per Khephren Thuram, pedina che piace particolarmente anche a Inter e Milan. A riferirlo è Paolo Bargiggia, giornalista e conduttore televisivo che una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play si è così espresso sulla situazione legata al futuro del forte centrocampista francese, nonché fratello minore di Marcus Thuram:

“Se ci sono i margini per poter vedere Khephren Thuram in Serie A a partire dalla prossima stagione? E’ molto probabile, il padre ha già parlato con la Juve e vuole che suo figlio vada lì. Il suo contratto scade nel 2025, ma essendo un 2001 il Nizza lo valuta sui 25-30 milioni di euro. E’ lui il prescelto per il dopo Rabiot, che viaggia sempre più spedito verso l’addio“.