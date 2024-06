Colpaccio Inter dal Real: trattativa in chiusura per il Capitano

In arrivo un nuovo difensore nella Milano nerazzurra. Tutto quello che c’è da sapere sul seguente affare

La premura principale dell’Inter è quella di non farsi trovare impreparata su alcun tipo di fronte, lo si è visto dapprima dai grandi risultati ottenuti dalla Prima squadra in questi ultimi anni, ma anche da quelli conseguiti dalla formazione Primavera e quella femminile.

Di fatto, già nei giorni scorsi, il club di Viale della Liberazione ha reso noto l’arrivo di Marie Detruyer, centrocampista di nazionalità belga che ha siglato un accordo valido fino al 2027 con la stessa società meneghina. A darne nota è stata, per l’appunto, proprio la squadra neo Campione d’Italia: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Marie Detruyer. La centrocampista belga classe 2004 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027” – recita il comunicato emesso dai nerazzurri sul proprio sito ufficiale.

Non solo, perché in meno di una settimana di tempo, il sodalizio attualmente presieduto da Beppe Marotta ha deciso di piazzare un altro colpo in entrata per l’Inter Women. Un affare di mercato, questo, che in verità costerà carissimo al Real Madrid, club dal quale è pronta ad essere rilevata la Capitana della Nazionale spagnola.

Colpaccio in arrivo per l’Inter Women: nerazzurri pronti a accogliere Ivana Andres alla propria corte

L’Inter femminile ha prenotato un grande affare di mercato in entrata. Il nome è quello di Ivana Andres Sanz, attuale Capitana della Nazionale Spagnola che dirà addio al Real Madrid proprio per poter sposare il progetto tecnico del club meneghino.

A riferirlo è ‘Plazofutfem’, fonte secondo cui la società di Viale della Liberazione e il difensore spagnolo sarebbero ad un passo dal siglare un nuovo accordo, che così facendo consentirà alla classe 1994 di prendere un volo con destinazione Milano già nelle prossime settimane. A parlare è il curriculum dell’esperta calciatrice, che con indosso la maglia della Nazionale iberica ha vinto l’ultimo Mondiale disputato in Australia e Nuova Zelanda.