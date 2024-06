Colpo di scena Insigne-Inter: tutti i dettagli

Lorenzo Insigne vorrebbe ritornare in Italia. L’Inter potrebbe essere una soluzione per l’ex Napoli, ma solamente in un caso. I dettagli.

Prima Bernardeschi, ora Insigne. Anche l’ex bandiera del Napoli considera ormai ai titoli di coda la sua esperienza con la maglia del Toronto e spinge per un ritorno in Italia. Niente di certo considerando l’ingaggio (7,5 milioni a stagione ndr), ma i suoi agenti sono al lavoro per cercare di trovare la giusta soluzione. Nelle prossime settimane l’entourage dell’esterno offensivo potrebbe prendere i contatti con diversi club per ribadire la disponibilità ad un rientro in Serie A.

Gli stessi agenti di Insigne potrebbero bussare anche alla porta di Marotta. L’Inter è alla ricerca di una punta per completare il reparto offensivo e questo potrebbe portare l’entourage dell’ex Napoli a tentare un approccio con i nerazzurri. Operazione assolutamente complicata per diversi motivi, ma si tratta di una situazione da seguire con molta attenzione soprattutto nella seconda parte di questa sessione.

Lorenzo Insigne all’Inter: i nerazzurri hanno altre priorità, ma…

Ad oggi sembra molto difficile vedere Lorenzo Insigne con la maglia dell’Inter. I nerazzurri hanno altre priorità per completare il reparto offensivo. L’obiettivo è una seconda punta più giovane e il nome in cima alla lista resta sempre quello di Gudmundsson. L’arrivo del giocatore del Genoa, però, è legato alla partenza di Arnautovic e questo potrebbe portare a scenari diversi soprattutto nella seconda sessione di calciomercato.

L’islandese avrebbe confermato la sua intenzione di aspettare i nerazzurri, ma, se l’addio dell’austriaco dovesse slittare di molto, non possiamo escludere che il talento del Grifone possa decidere di accettare un’altra proposta. Situazione che potrebbe riportare in auge la soluzione last minute di Insigne. L’ex Napoli sarebbe disponibile ad avere un ruolo di comprimario in questa Inter e, in caso di apertura da parte dei nerazzurri, l’operazione si chiuderebbe in davvero poco tempo.

Una fumata bianca naturalmente facilitata anche dalle condizioni del trasferimento. Il Toronto, infatti, potrebbe aprire ad una cessione in prestito per accontentare Insigne e magari anche aiutare nel pagamento dell’ingaggio. Naturalmente ad oggi non c’è nessuna trattativa in corso. L’Inter ha altre priorità e proverà già nelle prossime settimane a definire l’approdo di Gudmundsson alla corte di Inzaghi. Ma se alla fine non si dovesse arrivare alla fumata bianca, attenzione alla pista che porta all’ex Napoli. La disponibilità del giocatore c’è, vedremo cosa accadrà in futuro.