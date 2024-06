Svolta Arnautovic: ceduto in Serie A con uno scambio pazzesco

Il destino di Marko Arnautovic potrebbe essere lontano dall’Inter, ma in Serie A. Ipotesi di uno scambio con un club

L’Arnautovic 2.0 all’Inter non è andato secondo le aspettative. Il poco spazio trovato, anche a causa di diversi problemi fisici, stanno portando i nerazzurri a valutare una sua cessione. La possibilità di non continuare insieme è sempre più probabile, ma resta da trovare la soluzione giusta sia per lui che per il club.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile trasferimento in Arabia, ma attenzione anche alla possibilità di proseguire in Serie A almeno per la prossima stagione. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano di un interesse da parte di un club italiano per l’attaccante austriaco.

L’idea sarebbe quella di proporre uno scambio all’Inter per assicurarsi la punta. Difficile arrivare subito ad una fumata bianca considerando anche le condizioni dei nerazzurri per la cessione del giocatore. Ma al tavolo ci si può sedere e, come ormai sappiamo, il calciomercato può succedere di tutto.

Calciomercato Inter: Arnautovic resta in Serie A, si chiude con uno scambio

Marko Arnautovic è ormai sempre più vicino a lasciare l’Inter. L’esperienza di questa stagione non è andata secondo le aspettative di entrambe le parti e per questo motivo l’idea di separarsi è sempre più probabile. Ma naturalmente per arrivare all’addio bisognerà trovare la soluzione ideale per giocatore e club.

Si è parlato molto di Arabia, ma attenzione anche alla nuova Fiorentina di Palladino. Tramite intermediari i viola, che avrebbero fatto un sondaggio già a gennaio, potrebbero proporre uno scambio non alla pari all’Inter: Amrabat, che non sarà riscattato dallo United, per Arnautovic.

Una trattativa che difficilmente è destinata a decollare considerando anche le valutazioni dei due calciatori. L’austriaco intorno ai 5 milioni di euro, il marocchino quasi il triplo (12-15). Per questo motivo sembra complicato ad oggi ipotizzare un sì dei nerazzurri.

La Viola, comunque, potrebbe decidere di affondare il colpo magari anche senza scambio. Il nome di Arnautovic sembra piacere molto a Commisso e si attende il placet di Palladino per intavolare una trattativa con l’Inter.

Mercato Inter: Arnautovic tra Serie A e Arabia?

Al momento le due piste principali per Arnautovic sembrano essere quelle della Serie A e dell’Arabia. La prima potrebbe stuzzicare di più il calciatore, ma attenzione alle ricche offerte dei club sauditi.

I ragionamenti sono in corso le decisioni saranno prese nelle prossime settimane anche di comune accordo con l’Inter. La Fiorentina è in corsa, ma ci sono anche altre squadre pronte a piombare sull’attaccante.