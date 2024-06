È fatta con l’Inter: pronto a sbarcare a Milano, c’è la data

I nerazzurri accoglieranno a breve il loro primo rinforzo, ecco di chi si tratta

La formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi è pronta ad accogliere alla propria corte tre nuovi profili, poi si penserà al resto. I nomi sono quelli di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez.

Ben presto, infatti, volgerà finalmente alle battute finali l’operazione che permetterà poi al forte estremo difensore di nazionalità spagnola di atterrare a Milano, verosimilmente per una cifra che si aggira sui 15 milioni di euro. Stesso e identico tipo di scenario anche per l’attaccante iraniano e il centrocampista polacco, che a differenza dell’ex Lipsia si accaseranno però ai nerazzurri a titolo prettamente gratuito, complici naturalmente i rispettivi accordi giunti ormai in scadenza.

Il classe ’92, chiamato a sostituire Sanchez sulla carta, sposerà ben presto il progetto tecnico del club di Viale della Liberazione grazie a un biennale con opzione sui 3-3,5 milioni di euro netti a stagione. “Chi gioca nell’Inter dev’essere un calciatore di altissimo livello. In questa squadra devi puntare ad essere un top player. Fortunatamente ho già avuto modo di parlare con Inzaghi, il mister ha una buona considerazione di me e perciò lavorare all’Inter sarà emozionante”.

Sono state queste le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dall’ex Rio Ave, riportate poi da Hatam Shiralizadeh, giornalista iraniano che sul proprio account X di riferimento ha svelato la data di arrivo dell’ormai ex numero 9 del Porto ad Appiano.

Taremi atterrerà a Milano il 10 luglio, c’è l’indiscrezione di mercato

Facendo riferimento a quanto raccontato dallo stesso esperto di mercato nelle scorse ore, Mehdi Taremi sbarcherà in Italia il prossimo 10 luglio e successivamente verrà annunciato come nuovo calciatore dell’Inter.

Una volta raggiunta la sede nerazzurra, il centravanti iraniano risolverà poi le ultime pratiche burocratiche che gli consentiranno di diventare da lì in poi un giocatore di proprietà del club meneghino. Come anticipato da Interlive.it il 24 aprile scorso, il classe ’92 ha già svolto nei mesi scorsi le visite mediche per conto della società di Viale della Liberazione siglando inoltre un pre-contratto assieme agli stessi nerazzurri. Ammontano a 11, per il resto, le reti messe a segno nella scorsa stagione dall’ex Rio Ave, in grado di fornire anche 7 assist.