Tutto vero, Frattesi bianconero per 35 milioni: affare lampo!

Clamorosa indiscrezione di mercato sul centrocampista dell’Inter e dell’Italia: c’è il blitz decisivo del club bianconero

Lo avevamo annunciato qualche giorno fa, ancor prima che il giocatore, con una giocata tanto maldestra quanto sfortunata, si rendesse protagonista di un episodio che avrebbe potuto compromettere pesantemente il cammino dell’Italia ad Euro 2024.

Le ultime vicende di mercato, con l’arrivo scontato di un certo Piotr Zielinski a parametro zero, ha aumentato la concorrenza in un reparto che può già contare su tre mostri sacri come Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan.

Non si prospetta una stagione semplice per Davide Frattesi, il nazionale azzurro che lo scorso anno, dopo un corteggiamento durato mesi, fu strappato dall’Inter all’agguerrita concorrenza di Milan, Juventus e Roma, che parevano disposti a tutto pur di avvalersi delle sue prestazioni.

Inserito piano piano nei meccanismi già ben oliati della mediana nerazzurra, il prodotto delle giovanili giallorosse non ha avuto lo spazio che pensava di meritare. Il suo agente Giuseppe Riso si è già confrontato con Marotta ed Ausilio per capire che tipo di progetto ci sia intorno al calciatore. È emersa, in via ufficiosa, una qual certa insoddisfazione del calciatore, per il quale la Juve sarebbe ancora disposta a fare un sacrificio.

Il prezzo di uscita si aggirerebbe intorno ai 35 milioni, ma c’è un’altra società, che con la Juve condivide i colori sociali, che si sarebbe affacciata prepotentemente su Frattesi nelle ultime ore.

Frattesi, la possibile cessione eccellente dell’estate nerazzurra

Nonostante, per vicende però fondamentalmente extra tecniche, l’acquisto di Sandro Tonali non abbia prodotto gli effetti sperati, il Newcastle sembra averci preso gusto nel saccheggiare i club italiani. Portando l’assalto ad un altro giovane centrocampista, che nello specifico è proprio la dinamica mezzala nerazzurra.

Una prima proposta del club britannico – che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni – potrebbe e dovrebbe essere rispedita al mittente da Beppe Marotta. Il quale però, di fronte ad una nuova proposta da 35/40 milioni, con l’aggiunta di alcuni bonus, potrebbe cedere alla golosa tentazione.

Del resto, come spesso fatto negli ultimi anni, una cessione eccellente all’anno è una sorta di prassi dalle parti di Viale della Liberazione. Se il prescelto, a dispetto della convinzione generale, non fosse quel Denzel Dumfries già sul punto di partire 12 mesi fa, la scelta ricadrebbe proprio su Davide Frattesi.

Con buona pace di chi ha sognato per un anno intero di vederlo giostrare a centrocampo accanto a Barella, ma anche con la delusione del club piemontese. Che perderebbe per la seconda volta in un anno la corsa al nazionale azzurro.