Donnarumma-Inter: il piano dei nerazzurri sconvolge il mercato

Il portierone dell’Italia, uno dei migliori finora ad Euro 2024, è tornato nel mirino del club meneghino: ecco il piano d’azione

Il titubante cammino dell’Italia di Luciano Spalletti ad Euro 2024 – la qualificazione agli ottavi è stata di fatto raggiunta grazie alla perla di Mattia Zaccagni al 98′ della sfida contro la Croazia – è stato segnato da una sola certezza positiva: è tra i pali che la nazionale azzurra può vantare il suo fuoriclasse.

Ci ha provato in tutti i modi, Gigio Donnarumma, a salvare la squadra dalle possibili segnature degli avversari. Un compito portato a termine fino dove sia stato possibile, parando di tutto contro la Spagna e inchinandosi al tap-in vincente di Luka Modric dopo che lo stesso campione croato si era fatto ipnotizzare dal nativo di Castellammare di Stabia sul dischetto.

Cancellate come per incanto le incertezze che hanno caratterizzato i suoi primi 3 anni nelle fila del PSG, l’ex portiere del Milan ha sfoggiato tutto il suo repertorio, costringendo gli avanti avversari a produrre diverse occasioni da gol prima di riuscire a trafiggere il baluardo quasi insuperabile.

Letteralmente trasformato rispetto a diverse circostanze che lo hanno visto incerto, indeciso, quasi pericoloso sia coi piedi che tra i pali quando veste la maglia del club francese, Donnarumma continua a scatenare le fantasie di mercato di alcune big del nostro calcio. Tra queste ovviamente c’è anche l’Inter, che già un anno fa, giusto di questi tempi, aveva fatto un pensierino sul gigante napoletano.

Inter, ecco il possibile piano per arrivare a Donnarumma

All’alba dello scorso calciomercato estivo infatti, si era vociferato di un possibile addio dell’azzurro al blasonato club transalpino. ‘Colpa’ dell’allora nuovo tecnico Luis Enrique, che non aveva mostrato grande entusiasmo per la figura dell’ex estremo difensore del Milan. Complice l’alto costo del cartellino, nonché l’ingaggio da 10 milioni annui fino al 2026, nessun top club europeo aveva alfine avanzato una vera e propria proposta ufficiale. Oggi, a 12 mesi di distanza, le cose potrebbero essere diverse.

Rumors di mercato avevano riferito solamente di una timida proposta dei nerazzurri per un prestito oneroso, grazie al quale Marotta avrebbe coperto anche il 50% dello stipendio del calciatore. La questione non fu approfondita, col club meneghino che poi nell’estate alle porte avrebbe ingaggiato Yann Sommer dal Bayern Monaco.

La ‘pazza’ idea Donnarumma è però rimasta sempre viva nella mente dell’abile dirigente della Beneamata, che starebbe mettendo a punto un altro piano d’azione. Marotta potrebbe portare l’assalto definitivo a Gigio tra un anno, quando mancherebbero solo 12 mesi alla scadenza del suo milionario accordo col PSG.

La volontà del portierone di tornare in Italia è ben nota: le stesse questioni ambientali che ostacolerebbero l’arrivo di Donnarumma sulla sponda nerazzurra del Naviglio potrebbero essere superate dal tempo che, inesorabilmente, ha già placato parte delle ire dei tifosi del Milan dopo il ‘grande tradimento’ dell’estate 2021. Va detto, però, che per il futuro l’Inter ha già preso Josep Martinez: 15 milioni bonus inclusi al Genoa, quinquennale da 1,5 milioni netti per lo spagnolo.