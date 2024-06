Maxi affare Inter: blitz in sede, 4 giocatori coinvolti

L’Inter sta lavorando ad un maxi affare con un club. Nelle scorse ore il blitz in sede per capire la fattibilità dell’operazione. Le ultime

L’Inter accelera sul calciomercato. I nerazzurri nella giornata di giovedì 27 giugno hanno avuto un incontro con un altro club per iniziare a intavolare un maxi affare. Le parti avrebbero iniziato a intavolare una trattativa che coinvolgerebbe ben quattro giocatori. Al momento siamo solamente nella fase esplorativa, ma già nei prossimi giorni si potrebbe entrare nel vivo dell’affare.

Stando alle ultime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero confermato il forte gradimento nei confronti di un calciatore e, per arrivare alla fumata bianca, si potrebbero inserire nell’operazione diverse contropartite. Per adesso possiamo dire che siamo ancora agli inizi di questa trattativa e la strada è lunga per la fumata bianca. Ma le idee sono molto chiare e Marotta potrebbe decidere di chiudere in poco tempo.

L’Inter in questo calciomercato lavora su due fronti: da una parte trovare giocatori pronti da dare a Simone Inzaghi, dall’altra mettere le mani sui talenti italiani e anticipare la concorrenza. E l’incontro in sede dei giorni scorsi ha avuto al centro della discussione proprio uno dei giovani che si è messo in mostra nell’ultima stagione.

Calciomercato Inter: si accelera su un colpo, incontro in sede

I nerazzurri avrebbero infatti confermato alla Sampdoria il proprio gradimento del difensore Leoni. Il classe 2006 è finito nella lista di Marotta ormai da qualche settimana e l’Inter nelle prossime ore potrebbero decidere di accelerare per anticipare la concorrenza di Napoli e Tottenham. L’idea del club campione d’Italia sarebbe quella di acquistarlo e lasciarlo in prestito alla Sampdoria per questa stagione e poi la prossima magari portarlo a Milano.

Trattativa che potrebbe vedere l’inserimento di alcune contropartite. La Sampdoria, infatti, da tempo spinge per Filip Stankovic, ma nel mirino del ds Accardi ci sarebbero anche il fratello Aleksandar e Akinsanmiro. Tutti i quattro nomi sono stati al centro dell’incontro tra l’Inter e i doriani e nelle prossime settimane le due società potrebbero ancora incontrarsi per capire la fattibilità di questa operazione.

I nerazzurri, quindi, sono molto attivi sul calciomercato, con Marotta e Ausilio che presto vorrebbero chiudere un colpo molto importante anche in ottica futura. Giovanni Leoni è considerato uno dei talenti del nostro calcio e il presidente interista lavora per bloccarlo e poi la prossima estate portarlo alla corte di Simone Inzaghi.